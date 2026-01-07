Denní shrnutí: Akcie Alphabet podporují sentiment na Wall Street 🗽 Ropa, drahé kovy a krypto oslabují

- Evropa měla smíšenou seanci – německý DAX rostl o více než 0,9 %, zatímco britský FTSE klesal téměř o 0,7 %. Francouzský CAC40 uzavřel bez větších změn a polský WIG20 zůstal regionálním lídrem, když během dne posílil o více než 1,6 % a od začátku roku téměř o 3,5 %, což naznačuje očekávání trhu ohledně ukončení války na Ukrajině ještě letos.
- Americké indexy si drží zisky, přesto S&P 500 obchoduje s mírným nárůstem. Nasdaq je výše téměř o 0,5 %, zatímco Dow Jones Industrial Average ztrácí více než 0,5 %. Softwarové společnosti dnes výrazně posilují, ale hvězdou je Alphabet (GOOGL.US), který roste o 3 %.
- Washington plánuje urychlit nasazení autonomních vozidel, což by mohlo prospět Waymo a nepřímo i Googlu. Kromě toho společnost vyvíjí TorchTPU, které má konkurovat čipům Nvidia, a AI model Gemini 3 má úspěchy. Čína opět doporučila domácím firmám zastavit nákupy čipů Nvidia H200, ale akcie se nepropadly a zůstávají poblíž 190 USD, se slabým poklesem.
- Kromě Alphabet rostly i akcie Intelu po oznámení nového herně zaměřeného produktu a Eli Lilly si vedla dobře při snaze o diverzifikaci podnikání prostřednictvím akvizice Ventyx Biosciences, přičemž akcie se pohybují blízko historických maxim.
- Nedávná americká data ukazují relativně „doveří“ politiku Fedu na začátku roku 2026. Volná pracovní místa podle JOLTS klesla meziročně asi o 700 000 na 7,14 milionu, což je pod očekáváním 7,64 milionu. Tovární objednávky klesly o –1,2 % oproti očekávání –1,1 %. Naopak ISM pro sektor služeb překonal očekávání s hodnotou 52 oproti 49 a soukromé zaměstnání podle ADP vzrostlo o 41 000 pracovních míst oproti očekávaným 50 000 a předchozímu –32 000.
- Silný růst zásob benzínu podle EIA vyrovnal efekt nižších zásob ropy, čímž vytvořil tlak na pokles cen ropy, které propadly pod 60 USD za barel a přibližují se k lokálním minimům. Trh stále více promítá rizika slabší poptávky i bohaté nabídky.
- Nákupy komoditních fondů, sucho na Velkých pláních v USA, geopolitická rizika, nižší export přes Černé moře a očekávaný vyšší dovoz z Číny podporují ceny zemědělských komodit na začátku roku 2026. Pšenice, sója a kukuřice se zotavují po prudkých poklesech.
- Trh s drahými kovy je pod tlakem, zlato klesá téměř o 1 %, stříbro o téměř 5 % a platina o 6 %. Strukturální analýza CoT pro zlato vypadá příznivěji než pro stříbro, přesto celková páka a otevřený zájem mohou podpořit krátkodobou volatilitu.
- Bitcoin ztrácí růstový impulz a klesá na 91 000 USD, nedaří se mu prolomit úroveň kolem 95 000 USD, která je potenciálně klíčová pro gamma dealery – její překonání by je dostalo do negativní gamma, což by je donutilo nakupovat BTC za vyšší ceny. Celkový obraz trhu zůstává medvědí i přes rekordní nákupy amerických spotových ETF od října.
- Rusko obvinilo USA z nezákonného zabavení tankeru. Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že USA usilují o výhodnou dohodu s Venezuelou, která by zahrnovala velké investice ropných společností v této zemi. Příští týden se plánují jednání s Dánskem a Grónskem ohledně kontroly strategického ostrova. Donald Trump prostřednictvím Truth Social vyjádřil solidaritu s NATO a zároveň poznamenal rozdíly uvnitř aliance a zdůraznil iniciativu USA ve budování vojenských kapacit.
