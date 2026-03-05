Victoria’s Secret čeká nejsilnější rok za poslední dekádu 👙

-
Victoria’s Secret očekává tržby minimálně 6,85 mld. USD, což by byl nejlepší výsledek za 7 let.
-
Firma zaznamenala tři kvartály růstu tržeb v řadě.
-
Strategie se zaměřuje na podprsenky, značku Pink a beauty segment.
-
Akcie od minima z roku 2025 vzrostly více než 4× a letos přidaly asi 11 %.
-
Společnost Victoria’s Secret očekává výrazné zlepšení svého podnikání a pro aktuální fiskální rok předpovídá nejvyšší tržby od svého oddělení od L Brands v roce 2021. Firma tak naznačuje, že její strategie transformace začíná přinášet výsledky.
Podle výhledu společnosti by čisté tržby měly dosáhnout minimálně 6,85 miliardy USD, což je více než průměrný odhad analytiků na úrovni 6,77 miliardy USD. Pokud se tento scénář naplní, půjde o nejvyšší roční tržby za posledních sedm let.
Victoria’s Secret se postupně zotavuje z několikaletého období slabší výkonnosti, kdy čelila silnější konkurenci a zároveň bojovala s modernizací své značky. Pod vedením CEO Hillary Super se firma vrací k tomu, co dlouhodobě fungovalo – tedy k silnému zaměření na podprsenky, které jsou klíčovým produktem značky.
Vedle toho společnost rozvíjí také značku Pink, zaměřenou na mladší zákazníky, a snaží se rozšířit svůj beauty segment. Součástí strategie je také rychlejší vývoj nových produktů a nižší závislost na slevových akcích, které v minulosti snižovaly marže.
Pozitivní změny se již promítají do výsledků. Firma zaznamenala tři po sobě jdoucí čtvrtletí růstu tržeb a poslední kvartální výsledky za období končící v lednu překonaly očekávání analytiků.
Optimismus se projevil i na akciovém trhu. Akcie společnosti se od svého minima z dubna minulého roku zvýšily více než čtyřnásobně a jen v letošním roce přidaly přibližně 11 %, čímž překonaly výkon indexu Russell 2000.
Připomeňme, že v roce 2021 došlo k rozdělení společnosti L Brands, kdy se Victoria’s Secret osamostatnila a původní mateřská firma se přejmenovala na Bath & Body Works. Od té doby se firma snaží redefinovat svou strategii a znovu posílit pozici na trhu spodního prádla.
Graf VSCO.US (D1)
Akcie Victoria’s Secret aktuálně obchodují kolem 60,19 USD a drží se nad klouzavými průměry, což potvrzuje pokračující býčí trend. Cena se nachází nad EMA 50 (57,53 USD) i nad SMA 100 (48,97 USD), přičemž oba průměry směřují vzhůru a podporují růstový výhled. RSI dosahuje hodnoty 51,8, což je neutrální úroveň. Trh tedy není ani překoupený ani přeprodaný, a akcie mají stále prostor pro další pohyb. V posledních týdnech však RSI mírně klesá, což může naznačovat krátkodobou konsolidaci po silném růstu.
Zdroj: xStation5
