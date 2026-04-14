Denní shrnutí: Americké akciové indexy po datech PPI rostou

- Seance na Wall Street se po zveřejnění březnového PPI vyvíjí ve velmi pozitivní náladě. Hlavní americké indexy zaznamenávají solidní zisky. S&P 500 roste o více než 1 %, Nasdaq posiluje téměř o 1,8 % a Dow Jones přidává 0,5 %.
- Březnový údaj PPI vyšel výrazně pod očekáváním, 0,5 % meziměsíčně oproti očekávaným 1,1 %, jádrový PPI pak 0,1 % oproti 0,5 %. To signalizuje slabší inflační tlaky. Přetrvávající vysoké ceny energií však inflaci dál podporují, což by mohlo později v letošním roce oddálit snižování sazeb ze strany Fedu.
- Podle posledních mediálních zpráv by USA a Írán mohly obnovit jednání už tento týden, zatímco Donald Trump naznačil, že klíčová rozhodnutí by mohla padnout během příštích dvou dnů. Současně roste napětí kolem Hormuzského průlivu, kde USA údajně omezují část námořní dopravy jako součást tlaku na Írán.
- Evropská seance se také nesla v pozitivním duchu a hlavní indexy uzavřely výše. Britský FTSE 100 vzrostl o více než 0,2 %, francouzský CAC 40 o více než 1,1 %, německý DAX přidal více než 1,2 % a španělský IBEX 35 vzrostl téměř o 1,5 %.
- Na devizovém trhu americký dolar oslabuje vůči většině hlavních měn. Pokračující mírová jednání přispívají k odlivu kapitálu z americké měny, která je tradičně vnímána jako bezpečný přístav.
- Také na komoditních trzích se vrací pozitivní sentiment. Zlato roste téměř o 2 % a pohybuje se kolem 4 850 USD, zatímco stříbro posiluje přibližně o 5 % a testuje úroveň 80 USD za unci.
- Postupující mírová jednání zároveň tlačí dolů ceny ropy. Ropa Brent ztrácí kolem 3 % a testuje úroveň 95 USD za barel.
- Optimismus je vidět i na kryptoměnovém trhu. Bitcoin roste o více než 2 % a testuje 75 000 USD, zatímco Ethereum přidává více než 5 % a obchoduje se nad úrovní 2 300 USD.
- Dnes jsme se také dočkali výsledků několika velkých amerických finančních institucí, které celkově ukázaly solidní začátek výsledkové sezony, i když reakce trhu byly smíšené.
- BlackRock oznámil silný růst zisku, podpořený robustními přítoky do fondů a solidním výkonem v oblasti správy aktiv a investičních řešení.
- JPMorgan rovněž přinesla velmi silné výsledky a znovu překonala očekávání díky rekordním tržbám a solidnímu výkonu investičního bankovnictví a obchodování. Některé ukazatele, jako čistá úroková marže a opatrnější výhled úrokových výnosů, však mírně tlumily nadšení investorů.
- Wells Fargo naopak zveřejnila slabé výsledky, které trh zklamaly. Navzdory některým známkám stabilizace vedly slabší tržby a obavy o kvalitu zisků k negativnímu hodnocení reportu.
