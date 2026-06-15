USA blokují přístup k AI modelům Anthropic 🤖

Kanadský premiér Mark Carney upozornil, že americké omezení přístupu k nejnovějším modelům společnosti Anthropic ukazuje na rostoucí riziko přílišné závislosti na několika málo velkých poskytovatelích umělé inteligence. Podle dostupných informací americká administrativa nařídila Anthropic omezit přístup k modelům Fable 5 a Mythos 5 pro zahraniční osoby kvůli obavám z národní bezpečnosti. Anthropic následně modely odstavil pro širší okruh uživatelů, aby zajistil soulad s požadavky vlády.
Carney situaci přirovnal k rizikům, která se ukázala během finanční krize v roce 2008. Stejně jako tehdy byly světové banky propojené způsobem, který zvyšoval systémové riziko, dnes může podobnou zranitelnost vytvářet koncentrace firem, států a institucí na několik dominantních AI modelů. Jeho hlavní vzkaz zní, že problémem není samotná existence špičkových modelů, ale nadměrná závislost na omezeném počtu technologií, které mohou být náhle omezeny politickým rozhodnutím.
Důvodem amerického zásahu mají být bezpečnostní obavy spojené s možností obejít ochranné mechanismy modelu Fable 5. Podle zveřejněných informací se řešilo riziko takzvaného jailbreaku, tedy situace, kdy uživatel dokáže model přimět k obcházení bezpečnostních pravidel. Anthropic sice označil plošné omezení za nepřiměřené, zároveň však incident ukazuje, že nejvýkonnější AI systémy se stále více dostávají do stejné kategorie jako čipy, superpočítače nebo jiné strategické technologie.
Pro investory je tato zpráva důležitá hned z několika důvodů:
- Byznysový model firem vyvíjejících nejpokročilejší AI nemusí záviset pouze na poptávce zákazníků a technologickém náskoku, ale také na rozhodnutí státu. Pokud budou vlády častěji zasahovat do dostupnosti modelů, může to ovlivnit tržby, tempo adopce i schopnost firem získávat zahraniční klienty.
- Zvyšuje se tím význam technologické suverenity. Evropa, Kanada i další spojenci USA mohou začít více investovat do vlastních AI kapacit, lokálních cloudových řešení a alternativních modelů. Evropská komise podle dostupných zpráv uvedla, že situaci vyhodnocuje a že vývoj podtrhuje potřebu větší technologické nezávislosti. Pro firmy mimo USA je to jasný signál, že spoléhat se pouze na americké modely může být provozní i geopolitické riziko.
- Může se změnit konkurenční dynamika v celém AI sektoru. Pokud budou americké modely více kontrolované, může se otevřít prostor pro alternativní hráče v Kanadě, Evropě, Číně nebo na Blízkém východě. Zároveň však platí, že přísnější regulace může paradoxně zvýhodnit největší technologické firmy, protože právě ony mají kapitál, právní týmy a bezpečnostní infrastrukturu nutnou pro splnění nových požadavků.
Dopad může pocítit i širší technologický trh. Akcie firem spojených s AI infrastrukturou, cloudem, kyberbezpečností a polovodiči budou citlivější na politické signály z Washingtonu. Zásah proti Anthropic naznačuje, že AI už není jen komerční produkt, ale strategické aktivum. To může zvyšovat regulatorní riziko, ale zároveň podporovat dlouhodobé výdaje na bezpečnost, výpočetní kapacitu a domácí AI infrastrukturu.
Na straně zákazníků může incident urychlit snahu o diverzifikaci. Velké banky, vlády, průmyslové firmy i technologické společnosti budou pravděpodobně více řešit, zda jejich AI strategie nestojí na jednom dodavateli. V praxi to může znamenat kombinaci více modelů, větší důraz na open-source řešení, lokální nasazení modelů a přísnější pravidla pro kritické systémy.
Carneyho varování proto přesahuje samotný případ Anthropic. Jde o signál, že svět vstupuje do nové fáze AI závodu, ve které se nejpokročilejší modely budou hodnotit nejen podle výkonu, ale také podle toho, kdo je kontroluje, komu jsou dostupné a zda mohou být kdykoli omezeny. Pro investory to znamená, že vedle růstu AI trhu bude stále důležitější sledovat regulaci, exportní omezení a geopolitiku.
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