Graf dne: EU50 – evropské indexy na nových maximech (15.06.2026)

Dohoda mezi USA a Íránem přináší na akciový trh euforii. Největší evropské indexy rostou přibližně o 1,5 %. Některé z nich – včetně Euro Stoxx 50 – dosahují nových historických maxim. Toto posílení je z velké části taženo společnostmi z leteckého a automobilového sektoru, kterým jednoznačně prospívají nižší ceny ropy.
Geopolitika
Podle prezidenta Trumpa bude Hormuzský průliv otevřen po podpisu dohody stranami v pátek. Mezitím jej Írán vyčistí od námořních min.
Jde o klíčovou informaci pro trhy. Futures kontrakty na ropu klesly napříč celou křivkou a do konce roku očekávají cenu pod 80 USD.
Měnová politika
Projev prezidentky Lagardeové z minulého týdne vyzněl překvapivě jestřábím tónem. Zdůraznila, že rozhodnutí zvýšit sazby je oprávněné pro každou inflační projekci – pro scénář výrazné eskalace, základní scénář i scénář předpokládající deeskalaci. Uvedla také, že se nenacházíme v prostředí, kde by chyběl ekonomický růst nebo byl výrazně ohrožen.
Růst ocenění zvýšení úrokových sazeb po jestřábí konferenci netrval dlouho. Dohoda mezi USA a Íránem srazila ceny ropy a plynu, což omezuje inflační obavy. Trh plně oceňuje zvýšení sazeb až v prosinci, což se však může brzy změnit.
Makroekonomická data
Na dnešek je naplánováno zveřejnění údajů o průmyslové výrobě za duben. Neočekáváme však, že by tento údaj měl na index výrazný dopad. Pozornost je nyní ukotvena především v geopolitice a data jsou navíc výrazně zpožděná. Ve stejný den jsou totiž zveřejňována data z USA za květen.
Technická analýza
Obrázek 1: EU50 (13.06.2025–15.06.2026)
Zdroj: xStation, 15.06.2026
Po hluboké korekci, ke které došlo na přelomu února a března, se graf vrátil do uptrendu a dnes vytvořil nové historické maximum okolo 6 270 bodů. Cena se nachází vysoko nad všemi vyznačenými klouzavými průměry (EMA 50, 100, 150), které jsou seřazeny v prorůstové formaci.
Indikátor RSI je aktuálně na úrovni 63,7, což naznačuje, že trh je silně zahřátý, ale technicky ještě nevstoupil do extrémně překoupené zóny nad úrovní 70. Hlavní linie MACD se nacházejí vysoko nad nulou, ale sloupce histogramu se začínají zkracovat, což může naznačovat pozvolnou ztrátu momenta.
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