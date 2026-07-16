Denní shrnutí: 📉 Červený den napříč trhy. Sektor AI stahuje Wall Street dolů, drahé kovy pod tlakem

📈 Akciový trh
- Dnešní seanci na Wall Street charakterizuje prodejní tlak, přičemž nejdůležitější americké indexy zůstávají v červených číslech. Index S&P 500 ztrácí přibližně 0,4 %, zatímco Nasdaq 100 klesá téměř o 1,5 %. Pokles zaznamenává také index Dow Jones, což odpovídá slabému tržnímu sentimentu. Hlavním zdrojem slabosti zůstává rozsáhlý výprodej akcií společností z polovodičového sektoru.
- TSMC zveřejnila rekordní výsledky za druhé čtvrtletí, zvýšila výhled růstu tržeb pro rok 2026 na více než 40 % a navýšila investiční plány. Tato data potvrzují přetrvávající a mimořádně silnou poptávku po čipech využívaných v oblasti umělé inteligence. Navzdory pozitivním zprávám se akcie společnosti i širší polovodičový sektor dostaly pod tlak, protože investoři očekávali ještě silnější výsledky a stále více analyzují, zda se masivní výdaje na rozvoj AI infrastruktury promítnou do dostatečně vysoké ziskovosti.
- Dnes po skončení seance se investoři dozvědí kvartální výsledky společnosti Netflix. Akcie firmy již klesly přibližně o 45 % ze svých historických maxim, takže trh bude věnovat velkou pozornost tempu růstu tržeb, vývoji reklamního segmentu a budoucím podnikatelským vyhlídkám. Výsledková zpráva ukáže, zda je současný výprodej pouze důsledkem krátkodobých obav, nebo představuje trvalou změnu očekávání vůči streamovacímu gigantovi.
- Evropa zaznamenává smíšenou seanci. Britský index FTSE 100 roste o více než 0,5 %, zatímco německý DAX ztrácí přibližně 0,5 %. Španělský IBEX 35 klesá o 0,2 % a symbolický pokles zaznamenává také francouzský CAC 40.
- Japonsko plánuje nakoupit 27,5 tisíce procesorů Vera Rubin od společnosti Nvidia, aby vytvořilo vlastní model umělé inteligence využívaný v robotice a snížilo závislost na zahraniční AI infrastruktuře. Projekt, který vláda podpoří částkou přibližně 2,4 miliardy USD, má urychlit rozvoj domácího AI ekosystému a posílit pozici Japonska v globálním technologickém závodě.
📊 Makroekonomika a měnová politika
- Představitelka Fedu Lorie Loganová uvedla, že americká ekonomika zůstává silná a situace na trhu práce je stabilní, inflace se však stále neubírá udržitelně směrem k 2% cíli. Podle jejího názoru mohou být k lepšímu vyvážení rizik zapotřebí mírně vyšší úrokové sazby a jeden příznivější údaj CPI nepředstavuje dostatečný signál trvalého zmírnění cenových tlaků.
- Loganová také upozornila, že investice do umělé inteligence mohou v budoucnu zvýšit produktivitu, v současnosti však mohou dodatečně podporovat poptávku a inflační tlaky.
- Data z americké ekonomiky nadále ukazují odolnost spotřebitelů i trhu práce. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 208 tisíc oproti očekávaným 217 tisícům, což potvrzuje stabilní situaci v zaměstnanosti.
- Maloobchodní tržby v červnu meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, v souladu s očekáváním. Data podporují scénář měkkého přistání americké ekonomiky a omezují obavy z prudkého zpomalení. Mírný růst spotřeby zároveň ukazuje, že domácnosti zůstávají opatrné. Pro Fed jde o argument pro zachování současné měnové politiky, protože ekonomika zůstává silná, ale nevykazuje známky přehřívání.
🌍 Geopolitika
- Na Blízkém východě zůstává napětí mezi Spojenými státy a Íránem vysoké. Obě strany pokračují ve vojenských operacích v okolí Hormuzského průlivu, který Teherán označuje za „nepřekročitelnou červenou linii“, a zároveň deklarují připravenost k diplomatickým jednáním. Navzdory signálům o možných rozhovorech konflikt dále eskaluje. USA rozšiřují vojenské operace a kroky zaměřené na omezení námořní dopravy, zatímco Írán odpovídá útoky na cíle v regionu a varuje před důsledky úderů na svou infrastrukturu.
- Rostoucí napětí v okolí jedné z nejdůležitějších tranzitních tras pro ropu zvyšuje nejistotu na globálních trzích a udržuje tlak na ceny energií. Írán varuje, že další eskalace by mohla vést k rozšíření konfliktu do dalších států regionu a narušit fungování klíčových obchodních tras. Investoři se obávají, že prohlubující se krize by mohla vést k vyšším nákladům na energie, problémům v globální námořní dopravě a obnovení inflačních tlaků.
- Po útocích dronů na irácký Irbíl americké velvyslanectví varovalo občany USA před zvýšenými riziky a vyzvalo je k mimořádné opatrnosti. Incident posílil obavy, že by se konflikt mezi USA a Íránem mohl rozšířit do dalších oblastí Blízkého východu, což dále zhoršuje náladu investorů.
🪙 Drahé kovy
- Trh s drahými kovy zůstává pod prodejním tlakem.
- Zlato ztrácí téměř 2 % a klesá pod 4 000 USD za unci.
- Stříbro si vede ještě hůře, když oslabuje přibližně o 3,5 % a klesá pod úroveň 56 USD za unci.
🛢️ Komodity a energie
- Navzdory geopolitickému napětí na Blízkém východě ropné kontrakty klesají.
- Ropa Brent ztrácí více než 1 % a pohybuje se v oblasti 85 USD za barel.
- Ropa WTI se pohybuje kolem 78 USD za barel.
- Kontrakty na zemní plyn Henry Hub (NATGAS) klesají téměř o 3 %.
🪙 Kryptoměny
- Pod tlakem zůstávají také digitální aktiva.
- Bitcoin ztrácí přibližně 0,9 % a testuje oblast 64 000 USD.
- Ethereum klesá přibližně o 2,5 % a propadá se pod úroveň 1 900 USD.
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