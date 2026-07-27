Denní shrnutí: Čipová válka tíží Wall Street, ropa se propadá po příměří mezi USA a Íránem ⭐

📈 Akciový trh
- Na Wall Street zůstává jen málo stop po počáteční euforii, kterou vyvolaly zprávy o příměří mezi USA a Íránem.
- Klíčové americké indexy se aktuálně obchodují v červených číslech.
- S&P 500 klesá přibližně o 0,3 %, Nasdaq 100 ztrácí téměř 0,7 %, zatímco pouze Dow Jones zůstává mírně v plusu.
- Tlak se soustředí především na polovodičový sektor a společnosti spojené s paměťovým trhem.
- Micron klesá o více než 5,5 %, Sandisk ztrácí téměř 12 % a Nvidia odepisuje přes 5 %.
- Hyperscaleři si mezitím vedou o něco lépe a dnes rostou.
- Zhoršení sentimentu vyvolaly zprávy o pokroku Číny ve vývoji vlastního vybavení pro výrobu polovodičů, což by v budoucnu mohlo ohrozit pozici evropského lídra ASML.
- Zprávy naznačují, že Peking vyvíjí domácí zařízení DUV (Deep Ultraviolet Lithography), klíčovou technologii používanou při výrobě pokročilých čipů.
- Tyto informace zvýšily obavy investorů z rostoucí konkurence v polovodičovém sektoru a jejího možného dopadu na budoucí výsledky západních výrobců.
- Technologické napětí mezi USA a Čínou navíc podtrhl výrok Donalda Trumpa ohledně konkurence v AI: „Oni sledují nás, my sledujeme je.“
- Tato slova byla interpretována jako signál, že strategický boj o dominanci v AI a klíčových technologiích zůstává jedním z hlavních témat trhu.
- Největší zásah proto utrpěl segment AI a polovodičů, který v posledních letech patřil mezi hlavní růstové motory Wall Street.
- Investoři se obávají, že rozvoj čínského čipového průmyslu by mohl omezit dlouhodobou výhodu amerických a evropských technologických firem.
- Seance na starém kontinentu skončila ve výrazně lepší náladě.
- Sentiment na evropských akciích podpořilo především příměří v Perském zálivu, které zmírnilo obavy z další eskalace a tlaku na ceny energií.
- Britský FTSE 100 získal 0,4 %, stejně jako francouzský CAC 40.
- Německý DAX vzrostl o více než 1,3 %, zatímco španělský IBEX 35 uzavřel den růstem o 0,8 %.
🌐 Geopolitika a makroekonomika
- Hlavním katalyzátorem dění na trzích v první polovině dne bylo jednoznačně zastavení bojů mezi Spojenými státy a Íránem.
- Donald Trump uvedl, že USA se rozhodly zastavit další údery proti Íránu po žádosti zprostředkujících zemí, které chtěly dát jednáním další šanci.
- Americký prezident naznačil, že s Íránem aktuálně probíhají intenzivní rozhovory, zároveň však upozornil, že čas na dosažení průlomu je omezený.
- Trump současně zdůraznil, že pokud dohody nebude dosaženo, USA jsou připraveny vrátit se k rozhodné vojenské akci.
- Pro trhy to přináší především snížení krátkodobého tlaku spojeného s rizikem eskalace konfliktu a možného růstu cen energií.
- Nižší ceny ropy zmírňují obavy z obnovení inflace, což je pozitivní faktor pro riziková aktiva a ovlivňuje očekávání ohledně budoucích rozhodnutí Fedu.
- Trhy však zároveň zůstávají opatrné, protože současné příměří zatím neznamená trvalé vyřešení konfliktu.
- Trumpova rétorika naznačuje, že jde spíše o dočasnou pauzu pro jednání než o definitivní konec vojenských akcí.
- Pokud rozhovory selžou, návrat napětí na Blízkém východě by se mohl znovu promítnout do růstu cen ropy a zhoršení sentimentu na globálních finančních trzích.
- Trhy se nyní soustředí na to, zda diplomatické úsilí povede k trvalé dohodě mezi USA a Íránem.
- Udržení příměří by podpořilo tržní sentiment díky nižšímu geopolitickému riziku, menšímu tlaku na ceny energií a slabším obavám z dopadu konfliktu na globální ekonomiku.
🛢️ Komodity
- Zprávy o příměří se okamžitě promítly do ropného trhu, kde ceny ropy prudce klesly kvůli slabším obavám z další eskalace na Blízkém východě a možných výpadků globálních dodávek energií.
- Pokles geopolitické rizikové prémie vyvolal jasný výprodej ropy Brent, která reagovala na vyhlídky zmírnění napětí mezi Washingtonem a Teheránem.
🪙 Drahé kovy
- Na trhu drahých kovů převládá opatrně vyvážený optimismus.
- Futures na zlato rostou přibližně o 0,5 % a přibližují se k úrovni 4 100 USD.
- Futures na stříbro přidávají 0,7 % a pohybují se kolem 58 USD.
🪙 Kryptoměny
- Pozitivní sentiment je patrný také na trhu digitálních aktiv.
- Bitcoin získává přibližně 0,3 % a testuje úroveň 65 000 USD.
- Ethereum roste téměř o 1 % a obchoduje se kolem 1 940 USD.
Nasdaq-100 pod tlakem kvůli čipům
Čína buduje vlastní stroje na výrobu čipů. ASML pod tlakem, technologická válka vstupuje do nové fáze
📉 Ropa prudce zlevnila, napětí na Blízkém východě však přetrvává 🛢️
US Open: Wall Street oživuje po příměří mezi USA a Íránem
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