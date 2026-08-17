AI boom přináší nový typ futures. Investoři budou moci obchodovat výpočetní kapacitu🧠

Americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) se připravuje otevřít veřejnou diskusi o novém typu derivátů navázaných na výpočetní kapacitu. Ta se s rychlým rozvojem umělé inteligence stává stále důležitějším a zároveň nedostatkovým zdrojem.
Regulátor minulý týden odeslal žádost o veřejné připomínkování k posouzení Bílému domu. Tento krok přichází v době, kdy velké burzy připravují vlastní futures kontrakty, jejichž podkladovým aktivem nebude ropa, zlato nebo elektřina, ale právě výpočetní výkon využívaný pro AI.
CME chce spustit první kontrakty už v říjnu
CME Group minulý týden oznámila, že plánuje 5. října uvést dva futures kontrakty na výpočetní kapacitu, pokud získá potřebné regulatorní schválení.
Podkladové indexy pro nové produkty má poskytovat společnost Silicon Data. Cílem je vytvořit standardizovaný trh, který umožní obchodovat budoucí cenu výpočetního výkonu podobným způsobem, jako se dnes obchodují energetické nebo jiné komoditní futures.
Vlastní produkty připravují také Intercontinental Exchange (ICE) a Architect Financial Technologies. Architect už obdobné kontrakty nabízí mimo Spojené státy.
Nedostatek výpočetního výkonu vytváří potřebu zajištění
Za vznikem nového trhu stojí především masivní investice do umělé inteligence. Vývojáři AI potřebují stále větší množství výpočetního výkonu pro trénování i provoz modelů, zatímco výstavba datacenter a dostupnost pokročilých čipů nedokážou vždy držet krok s poptávkou.
Cena výpočetní kapacity se tak stává významným nákladem pro celý AI sektor. Futures by mohly provozovatelům datacenter, cloudovým společnostem i vývojářům AI umožnit zajistit budoucí cenu výpočetního výkonu a snížit nejistotu spojenou s jeho dostupností.
Současně by vznikl nový trh pro investory a spekulanty, kteří by mohli obchodovat očekávání dalšího vývoje cen AI infrastruktury bez nutnosti přímo vlastnit datacentra nebo čipy.
Regulátor má stále otázky
Plány jednotlivých burz zatím podléhají regulatornímu schválení a iniciativa CFTC ukazuje, že kolem nové třídy derivátů zůstávají nevyřešené otázky.
Po dokončení kontroly ze strany Úřadu pro řízení a rozpočet Bílého domu by CFTC mohla zahájit veřejné připomínkové řízení v délce 30 nebo 60 dnů. Získané připomínky mohou následně ovlivnit pravidla, podle kterých budou tyto kontrakty fungovat.
Není zatím jasné, zda tento proces ovlivní plánované říjnové spuštění kontraktů CME.
Z výpočetního výkonu se stává ekonomická komodita
Vznik futures na výpočetní kapacitu ukazuje, jak rychle se mění ekonomika kolem AI. Výpočetní výkon už není pouze technologickou otázkou, ale stále více představuje strategický výrobní vstup, jehož dostupnost a cena mohou ovlivňovat konkurenceschopnost firem.
Pokud se nový trh uchytí, mohl by postupně vytvořit transparentnější cenový benchmark pro AI compute a umožnit firmám lépe řídit náklady spojené s datacentry a provozem modelů.
Podobně jako energetické společnosti využívají futures k zajištění cen elektřiny či zemního plynu, mohly by technologické společnosti v budoucnu využívat deriváty k zajištění ceny výpočetního výkonu.
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