Denní shrnutí: Další rekordní den na Wall Street

- Wall Street pokračuje v růstu během „Triple Witching Day“ a dosahuje nových historických maxim, tažená holubičí interpretací nedávného rozhodnutí Fedu o snížení sazeb.
- Kontrakt US100 roste o 0,4 % jen něco přes dvě hodiny před koncem seance a překonává 24 800 bodů. US500 je výše o 0,15 % a obchoduje se nad 6 700 body.
- Neel Kashkari uvedl, že podporuje nedávné rozhodnutí o snížení sazeb a upřednostnil by ještě dvě další snížení v letošním roce. V roce 2026 bude Kashkari hlasujícím členem FOMC.
- Nový člen Rady guvernérů Miran naznačil, že k dosažení neutrální sazby by bylo vhodné snížení o 50 bazických bodů.
- Navzdory holubičímu tónu Fedu EUR/USD klesá třetí seanci v řadě a testuje úroveň 1,1750. To přichází poté, co se pár krátce dotkl 1,19 při rozhodnutí Fedu – nejvyšší hodnoty od roku 2021.
- Zlato a stříbro dnes umazávají ztráty a přidávají 0,7 % a 2,0 %. Stříbro by mohlo dnes uzavřít na nejvyšší úrovni od roku 2011.
- Bank of Japan pod vedením guvernéra Kazua Uedy ponechala úrokovou sazbu na 0,50 %. Zároveň byl oznámen plán postupného prodeje držených ETF a REITs.
- Maloobchodní tržby ve Velké Británii vzrostly v srpnu 2025 o 0,5 % m/m, čímž překonaly očekávání analytiků (+0,3 %).
- V Německu se ceny výrobců snížily o 0,5 % m/m, zatímco trh očekával pokles jen o 0,1 %.
- V Kanadě se maloobchodní tržby v červenci 2025 snížily o 0,8 % m/m, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Report, zejména po vyloučení prodeje aut, dopadl slaběji, což snižuje šanci, že Bank of Canada setrvá na opatrném postoji, a zvyšuje pravděpodobnost dřívějšího snížení sazeb.
- Donald Trump dnes hovořil s prezidentem Si Ťin-pchingem a oznámil pozitivní výsledek rozhovorů. Plánuje se s ním setkat během nadcházejícího APEC summitu v Jižní Koreji.
- Ještě dnes večer se očekává rozhodnutí agentury Moody’s o úvěrovém ratingu Polska.
- Bitcoin dnes klesá o více než 1,3 % a obchoduje se kolem 115 670 USD, zatímco Ethereum oslabuje téměř o 3 % a testuje úrovně u 4 460 USD.
- Nejnovější průzkum AAII mezi americkými investory ukázal nárůst býčí nálady na 41,7 % z předchozích 28 %. Jedná se o největší týdenní skok od ledna a nejvyšší hodnotu od července, kdy podíl býčích investorů dosáhl 45 %.
