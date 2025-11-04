Denní shrnutí – Globální výprodej: Akcie a kryptoměny klesají

- Globální trhy klesají: Americké a evropské akcie oslabují, nejvíce zasaženy jsou technologické tituly a small caps v prostředí rostoucí volatility.
- Dnešní seance na amerických akciových trzích je ve znamení jasných poklesů. Dow Jones klesá o 0,6 %, S&P 500 ztrácí 1,11 % a Nasdaq oslabuje o 1,80 %. Výsledky dne jasně ukazují převažující ztráty, zejména mezi technologickými tituly a společnostmi s malou tržní kapitalizací, v prostředí rostoucí volatility a zvýšené averze k riziku mezi investory.
- Uzavření federální vlády USA stále trvá a stává se jedním z nejdelších v historii. V posledních dnech nebylo dosaženo žádné rozhodné dohody mezi republikány a demokraty. Jedním z důsledků této patové situace je nezveřejnění několika makroekonomických reportů, včetně dnešního reportu JOLTS.
- Sezóna tržeb pokračuje, přičemž dnes se očekávají výsledky významných technologických gigantů, jako jsou AMD a Arista Networks. Jejich výsledky budou klíčové pro potvrzení, zda technologická rally stále drží.
- Také evropské trhy dnes zaznamenaly poklesy, které zasáhly hlavní indexy napříč kontinentem. Index STOXX 50 oslabil přibližně o 0,26 %, německý DAX ztratil asi 0,77 %, francouzský CAC 40 klesl přibližně o 0,52 % a španělský IBEX 35 se snížil jen mírně o 0,09 % oproti včerejšímu závěru.
- Měnový pár EUR/USD oslabil o 0,32 %, což značí slábnoucí euro vůči dolaru, zatímco GBP/USD klesl o 0,86 %, což znamená, že britská libra ztrácí vůči dolaru ještě výrazněji. Dolar posiluje vůči hlavním měnám.
- Zlato dnes ustoupilo o téměř 1,5 % a kleslo pod hranici 3 950 USD za unci, stříbro následuje s poklesem o více než 1 %.
- Ropa Brent mírně klesla a aktuálně se obchoduje za 65,50 USD za barel.
- Futures na zemní plyn naopak dnes posilují o více než 3 %.
- Kryptoměnový trh je pod výrazným tlakem. Bitcoin klesá o téměř 5,5 % a pohybuje se kolem psychologické hranice 100 000 USD, zatímco Ethereum ztrácí více než 8 % a padá pod úroveň 3 300 USD.
