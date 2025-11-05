Ranní shrnutí (05.11.2025)

- Americké trhy zaznamenaly v úterý výrazný pokles, přičemž pod největším tlakem byly technologický a spotřebitelský sektor. Index NASDAQ klesl přibližně o 2 %, index S&P 500 se propadl o 1,17 % a Dow Jones Industrial ztratil něco přes 0,5 %. Nejvíce byl zasažen technologický sektor, který poklesl přibližně o 2,3 %, přičemž obzvláště silně oslabily polovodičové společnosti, které se propadly až o 3,7 %. Trhy vybíraly zisky v obavách z možné korekce po delším období růstu.
- Ve 3. čtvrtletí 2025 společnost AMD překonala očekávání trhu a vykázala rekordní tržby ve výši 9,25 miliardy USD, a to díky segmentům „Client“ a „Gaming“, přičemž prognózy pro 4. čtvrtletí předpokládají další růst na 9,3-9,9 miliardy USD. Společnost zvyšuje investice do výzkumu a vývoje a získává klíčové zakázky související s umělou inteligencí, což dokazuje, že její strategie generuje reálné příjmy, a to i přes mírné nedosažení hrubé marže.
- V asijsko-pacifickém regionu, došlo k rozsáhlému výprodeji akcií, který navázal na poklesy z Wall Street. Investoři reagují na rostoucí obavy z nadhodnocených technologických akcií a potenciálního zpomalení ekonomiky.
- Největší ztráty utrpělo Japonsko, kde index Nikkei 225 klesl o 3 % a index Topix zaznamenal nejhorší seanci za posledních šest měsíců. V čele poklesů stály technologické společnosti, přičemž SoftBank Group ztratila přibližně 10 % a prodejní tlak se rozšířil i na výrobce polovodičů.
- V Jižní Koreji se index KOSPI propadl o 4,8 %, zejména v důsledku prudkých poklesů společností Samsung a SK Hynix, což vyvolalo krátké zastavení obchodování s futures.
- V Hongkongu index Hang Seng klesl o 0,28 %, zatímco čínský index Shanghai Composite zůstal mírně v plusu (+0,05 %) poté, co Peking oznámil dočasné pozastavení 24% cel na americké zboží na jeden rok a ponechal v platnosti 10% cla, což na krátkou dobu podpořilo náladu investorů.
- V Austrálii index S&P/ASX 200 poklesl o 0,24 % v návaznosti na globální trend snižování rizika a oslabení poptávky po aktivech souvisejících s technologiemi.
- Čínský premiér Li Kche-čchiang varoval, že rostoucí protekcionismus a jednostranná obchodní opatření narušují globální ekonomický řád, a vyzval ke spolupráci a obraně volného obchodu v podmínkách zpomalujícího se růstu. Čína zároveň na rok pozastavila 24% cla na americké zboží a ponechala si 10% cla, což pomohlo omezit ztráty na akciových trzích a zmírnilo posilování jenu.
- V Číně se index PMI ve službách v říjnu snížil na 52,6 bodu, což je nejnižší hodnota za poslední tři měsíce, protože došlo k poklesu exportních zakázek a zaměstnanosti. Mezitím PBOC stanovila referenční kurz jüanu na 7,0901 za dolar, což je mírně silnější hodnota, než se očekávalo (7,1336), a signalizuje tak mírnou podporu čínské měny.
- Kanada zvýšila své prognózy deficitu a snížila projekce růstu pro letošní rok.
- Z Japonska zápis ze zářijového zasedání Bank of Japan potvrdil opatrný přístup k normalizaci měnové politiky.
- Index amerického dolaru (DXY ) poprvé od 1. srpna překonal hodnotu 100, dosáhl 100,255 a od 18. září si připsal 4,2 %. Dolar posílil vůči většině hlavních měn, včetně +1 % vůči NZD a +0,91 % vůči GBP.
- Ceny mědi na světových trzích klesaly již pátý den v řadě.
- Na trhu kryptoměn, se Bitcoin dostal pod silný tlak a klesl na psychologickou úroveň 100 000 USD. Výraznou korekci zažilo také Ethereum, které ztratilo téměř 8 % své hodnoty a pohybovalo se kolem 3 200 USD. Tyto poklesy jsou součástí širší korekce rizikových aktiv vyvolané obavami z rostoucích tržních rizik a jestřábí politiky Federálního rezervního systému, což zvyšuje nejistotu a nutí investory vybírat zisky.
Denní shrnutí – Vláda zůstává paralyzovaná, trh klesá, kryptoměny se zotavují
Prodlužující se pokles na konci týdne! 🚨
Míří Mexiko k nejdelší sérii snižování sazeb od pandemie?
US OPEN: Trh na konci týdne dále klesá
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.