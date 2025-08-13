Denní shrnutí – Dolar oslabuje kvůli očekávání snižování sazeb

- Americké akciové indexy dnes prodloužily zisky, i když ve druhé polovině seance část z nich odevzdaly. US500 se pohybuje beze změny s přibližně dvěma hodinami do konce obchodování, US100 klesá o přibližně 0,1 %, zatímco US200 přidává více než 1 %.
- Silný růst byl zaznamenán během asijské seance, zejména u indexu největších čínských společností a na hongkongském trhu. Evropské trhy rostly jen mírně.
- Za pozornost stojí více než 18% pokles ceny akcií společnosti CoreWeave. Specialista na AI infrastrukturu (GPU) oznámil prudký nárůst tržeb, ale čistý zisk nečekaně poklesl. Morgan Stanley vydala doporučení Equalweight s cílovou cenou 91 USD – téměř o 30 % nižší, než je dnešní tržní hodnota.
- Americký dolar pokračuje v oslabování v důsledku rostoucích očekávání ohledně snižování úrokových sazeb v USA, přičemž EURUSD vystoupal nad úroveň 1,1700. Donald Trump a Scott Bessent znovu zdůraznili potřebu snižování sazeb – Trump navrhuje pokles na 1 %, Bessent podporuje snížení přibližně o 1,5 procentního bodu oproti současné úrovni.
- Cena stříbra vzrostla na 38,5 USD za unci, což představuje více než 1,5% růst, podpořený mírným posílením zlata a slabším dolarem, protože obchodníci čím dál více sázejí na snižování sazeb v USA.
- HDP Polska vzrostl o 3,4 % meziročně, v souladu s tržními očekáváními, a zrychlil z předchozích 3,2 %. Mezikvartálně ekonomika vzrostla o 0,8 %, což bylo mírně pod odhady. Vládní růstový cíl ve výši 3,7 % pro letošní rok by mohl pomoci snížit rozpočtový schodek pod 6,0 %.
- Inflace v Německu odpovídala předběžnému červencovému údaji a činila 2,0 %, zatímco španělská inflace vzrostla na 2,7 % meziročně, což snižuje pravděpodobnost dalšího snižování sazeb ze strany ECB v letošním roce.
- Ceny ropy pokračovaly v poklesu před pátečním setkáním Trumpa s Putinem. Údaje DOE z USA ukázaly nárůst zásob ropy o 3 miliony barelů, což výrazně překonalo odhady, a zatlačilo cenu WTI pod klíčovou podporu.
- Futures na zemní plyn (NATGAS) na Henry Hub se odrazily o téměř 2 % po nedávných poklesech, podpořeny vysokou úrovní zásob v USA (přibližně 3 100 bcf) a nejchladnějším srpnem za posledních osm let. Rozvíjející se atlantický hurikán by mohl dále ochladit teploty na východním pobřeží USA.
- Čínské akcie si vedou velmi dobře na amerických trzích – akcie Alibaby (BABA.US) přidávají přes 3 %. Futures na HSCEI rostou o více než 2,5 % díky zlepšující se náladě ohledně vztahů mezi USA a Čínou a očekávání oživení čínské poptávky.
- Ethereum roste o více než 2 % na 4 700 USD a přibližuje se k maximům z býčího trhu v roce 2021. Analytici Standard Chartered vidí potenciál pro růst až k 7 500 USD letos, částečně díky vyšším objemům vypořádání na blockchainu Etherea. Bitcoin se nadále konsoliduje kolem úrovně 120 000 USD.
- Trump uvedl, že nadcházející summit na Aljašce s Putinem nebude řešit možné územní ústupky Ukrajiny, přičemž dodal, že taková témata by mohla být předmětem budoucího summitu, kterého by se Ukrajina přímo účastnila. Dále oznámil, že brzy nominuje nového předsedu Fedu, přičemž ve hře jsou 3–4 kandidáti.
- Po uzavření dnešního obchodování na Wall Street zveřejní čtvrtletní výsledky společnost Cisco, zatímco během asijské seance budou oznámena data z australského trhu práce.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.