Výprodej akcií Alibaba pokračuje kvůli obavám Bílého domu o národní bezpečnost📌

Čínský technologický gigant Alibaba (BABA.US) byl podle zpravodajských informací uvedených v bezpečnostním memorandu Bílého domu identifikován jako poskytovatel technologické podpory pro vojenské „operace“ Čínské lidové osvobozenecké armády, které cílí na Spojené státy. Memo — sdílené s Financial Times — obsahuje nově odtajněné informace označené dříve jako „přísně tajné,“ které podrobně popisují, jak společnost dodává čínské armádě schopnosti, které Washington vnímá jako hrozbu pro bezpečnost USA.
Navzdory solidním výsledkům, silnému růstu tržeb a pokroku ve výzkumu umělé inteligence pokračuje výprodej akcií Alibaby i dnes. Růst obav z dopadu na národní bezpečnost a možnost zhoršení obchodních vztahů mezi USA a Čínou tlačí titul dále dolů. Alibaba se k obviněním zatím nevyjádřila. Akcie klesly téměř o 25 % od historického maxima z října 2025.
Zdroj: xStation5
