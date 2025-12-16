Denní shrnutí: Dolar ztrácí na hodnotě po NFP; OIL.WTI na nejnižší úrovni od roku 2021 💡

Akciové trhy v USA pokračují v propadech poté, co administrativa Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči EU za daně ukládané americkým technologickým společnostem, přičemž Bílý dům uvedl jako možné cíle Accenture, Siemens a Spotify mezi dalšími potenciálními subjekty pro nové restrikce či poplatky.
Evropská unie stále více používá regulační nástroje a finanční sankce proti americkým technologickým gigantům. V roce 2024 samotné pokuty vůči Big Tech vygenerovaly více příjmů než daně placené evropskými technologickými firmami, a v letech 2024–2025 se očekává, že Apple, Meta, LinkedIn, X a Google zaplatí miliardy na pokutách. Pokuty jsou vypočítávány na základě globálních tržeb mateřských společností, takže možnosti jejich účetní optimalizace jsou omezené, ale jejich dopad na valuace se postupně promítá v čase, protože trhy je diskontují postupně. Konflikt pramení z rozporu mezi modelem Big Tech (masové zpracování dat, kvazi-monopolní pozice, minimální dohled) a regulační filosofií EU (ochrana soutěže a spotřebitelů), což vysvětluje pravidelnost a rozsah zásahů. Z pohledu USA jsou v sázce ekonomické zájmy: v obchodní bilanci s Evropou jsou IT služby jednou z mála oblastí, kde USA částečně snižují svůj deficit, a proto administrativa tvrdě hájí zájmy svých firem.
Mírně rizikovější sentiment dominuje na globálních indexech – WIG20 ztrácí více než 1 %, širší WIG přibližně 0,9 %, S&P 500 je níže o ~0,5 % a Nasdaq zhruba o 0,1 %, což odráží střet ochlazujícího růstu, makro nejistoty, geopolitiky (Trump vs. EU, válka na Ukrajině) a rostoucích očekávání na snížení úrokových sazeb. Na měnových trzích dolar jasně ztrácí půdu pod nohama v reakci na relativně slabá data NFP z USA. Polský zlotý, jen a britská libra patří k nejlépe se chovajícím měnám.
Nejnovější data z trhu práce a spotřeby v USA vykreslují obraz postupného zpomalování, nikoli kolapsu ekonomiky. Maloobchodní tržby za říjen prakticky stagnovaly (0,0 % m/m) a listopadový NFP report ukázal pouze +64 000 nových pracovních míst s mírou nezaměstnanosti 4,6 %, rostoucím počtem lidí pracujících na částečný úvazek z ekonomických důvodů a velmi nízkým růstem mezd (0,1 % m/m). PMI pro USA za prosinec (kompozitní 53, zpracovatelský 51,8, služby 52,9) zůstává nad 50, ale už potřetí za sebou klesá, což signalizuje zpomalení tempa růstu.
Předběžná prosincová PMÍ data vykreslují smíšený, ale obecně slabý obraz ekonomiky eurozóny. V Německu klesl výrobní PMI na 47,7 (pod očekáváním), PMI služeb na 52,6 a kompozitní index na 51,5, což signalizuje další problémy v průmyslu a zpomalení růstu v celé ekonomice. Ve Francii výrobní PMI překvapil rostoucím číslem (50,6, návrat do expanze), ale služby se blížily stagnaci, takže obraz zůstává křehký. Dominance německé slabosti oslabuje euro a výnosy, čímž omezuje prostor ECB pro jestřábější rétoriku pro rok 2026; základní scénář je zachovat neutrální tón bez výrazného utahování.
Data z britského trhu práce naznačují další oslabení zaměstnanosti, doprovázené nadále vysokým růstem mezd. Zaměstnanost klesá (včetně změny zaměstnanosti -38 000, s mírou nezamestnanosti rostoucí na 5,1 %), ale průměrné výdělky rostou o 4,7 % r/r, což je mírně nad očekáváním a udržuje inflační tlaky. Tato kombinace (slabší trh práce + stále vysoké mzdy) zhoršuje výhled pro libru a zvyšuje dilema Bank of England: data sice podporují snížení sazeb (trh už jej očekává na příštím zasedání), ale inflační trajektorie může zůstat nerovnoměrná.
V Polsku klesla meziroční inflace CPI v listopadu na 2,5 %, zatímco jádrová inflace bez potravin a energií byla 2,7 % y/y; po očištění o řízené ceny klesl tlak cen na 2,0 %. Data potvrzují, že inflace zůstává v cílovém pásmu NBP a podporují probíhající cyklus uvolňování měnové politiky, ačkoli samotné číslo nezpůsobilo výraznou reakci v kurzu USDPLN, který zůstává na zářijových minimech.
Ceny WTI klesly pod 55 USD a Brent pod 60 USD za barel – na nejnižší úrovně od roku 2021 – uprostřed obav z rekordního přebytku nabídky v roce 2026 (IEA hovoří o ~4 mil. b/d, EIA o ~2 mil. b/d) a diskontování scénáře míru na Ukrajině, který by mohl odblokovat větší export ruské ropy. Navíc sentiment tlumí slabá data z Číny (nižší průmyslová výroba a pomalejší maloobchodní tržby) i komplikace na straně nabídky ve Venezuele (blokované dodávky, slevy, spory o kontrakty po zadržení tankeru USA).
Současně jsou zřetelné i větší poklesy u NATGAS (zemní plyn). ZLATO dnes koriguje nahoru a zisky dosahují téměř +0,2 % na intradenní bázi.
