Tři trhy, které sledovat příští týden (06.03.2026)

Finanční trhy se v březnu probudily do nové reality. Rozhodnutí Donalda Trumpa zaútočit na Írán spustilo výrazné pohyby napříč globálními trhy, zejména v sektoru energetických komodit. Pozornost investorů se nyní soustředí na vývoj na Blízkém východě, především na to, zda Hormuzský průliv zůstane otevřený pro tankerovou dopravu.
To však neznamená, že makroekonomické faktory zmizely. V příštím týdnu trhy obdrží klíčová data o inflaci v USA, včetně ukazatelů CPI a PCE. Vzhledem ke kombinaci geopolitických rizik a nadcházejících makrodat stojí příští týden za zvýšenou pozornost zejména tři trhy: ropa (OIL), Bitcoin a měnový pár EURUSD.
OIL
Ceny ropy od začátku roku vzrostly téměř o 50 %, čímž se dostaly na nejvyšší úrovně od roku 2024. Rizika na straně nabídky nyní vypadají ještě vážněji než v počáteční fázi války mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2022.
Ačkoli se trh technicky nachází ve fázi teoretického přebytku nabídky a část dodávek lze přesměrovat po alternativních trasách mimo Hormuzský průliv, globální trh zjevně utrpěl šok. Pokud narušení potrvá ještě několik týdnů, ceny se mohou vrátit na extrémní úrovně, které jsme viděli před dvěma lety.
Za zmínku také stojí, že současné cenové úrovně jsou pro amerického spotřebitele politicky jen těžko přijatelné. To znamená, že administrativa Donalda Trumpa může čelit tlaku buď na rychlé vojenské řešení, nebo na prosazení deeskalace a příměří.
BITCOIN
Bitcoin dosáhl na začátku března nejvyšší úrovně za poslední měsíc. Zdá se, že kryptoměny znovu získávají atraktivitu jako možná alternativa v obdobích geopolitické nejistoty, i když zkušenost z roku 2022 vybízí k opatrnosti při jejich vnímání jako skutečného bezpečného přístavu.
Nedávné zisky byly z velké části podpořeny momentem kolem Clarity Act, tedy klíčového legislativního návrhu pro krypto sektor. Pokud bude schválen, mohl by výrazně zvýšit institucionální zájem o digitální aktiva.
Trump také vyzval bankovní sektor, aby dospěl k dohodě s odvětvím digitálních aktiv a přestal blokovat rozvoj tohoto sektoru.
EURUSD
Měnový pár EURUSD klesl na nejnižší úrovně od listopadu 2025 a zůstává zranitelný vůči dalšímu oslabení, pokud budou ceny komodit dál růst.
Euro je obzvlášť citlivé na vyšší ceny LNG plynu, zatímco zvýšené ceny ropy omezují prostor Evropské centrální banky pro snižování úrokových sazeb.
Páteční report NFP z USA přidal další nejistotu. Po velmi silném lednu přinesl únor pokles zaměstnanosti téměř o 100 000 pracovních míst spolu s růstem míry nezaměstnanosti i růstu mezd.
Nadcházející inflační údaje, tedy únorový CPI a lednový PCE, proto budou klíčové. Jakékoli známky toho, že cenové tlaky zůstávají setrvalé, by mohly odložit očekávání ohledně snižování sazeb v USA, navzdory nově se objevujícím známkám slabosti na trhu práce, který je kvůli vysoké volatilitě posledních dat zatím obtížné jednoznačně vyhodnotit.
