Denní shrnutí: Donald Trump udává tempo trhu

USA
- Obchodování na začátku týdne v USA probíhalo v pozitivní náladě, s mírným růstem širokého trhu a výraznějšími zisky ve vybraných segmentech trhu. Ke konci seance futures na US500 rostou přibližně o 0,5 %. Ostatní indexy se pohybují v podobných rozmezích.
- Americký prezident pronesl smíšená vyjádření ke geopolitice a ozbrojeným konfliktům. Na jedné straně D. Trump uvedl, že válka na Ukrajině je „blíže konci, než si většina lidí myslí“. Zároveň na konferenci v odpovědi na otázku ohledně budoucnosti jednání s Íránem řekl, že „Írán musí podepsat dohodu“, protože jinak „se USA vrátí a dokončí práci“, což lze vnímat jako hrozbu možné eskalace. Trh však podle pokračujícího tlaku na ceny ropy a vyšších valuací obranných společností zřejmě tato prohlášení nebere vážně.
Firemní zprávy, USA:
- MicroStrategy zveřejnila regulatorní dokumenty, které naznačují, že společnost nadále prodává Bitcoin a že její nerealizované ztráty již dosáhly 8,32 miliardy USD.
- Donald Trump během slyšení v Senátu pozitivně hovořil o CEO společnosti Dell a vyzval lidi, aby kupovali produkty této společnosti. Akcie vzrostly o 3 až 4 %.
- IREN a TeraWulf posílily po oznámení spolupráce se společností Anthropic. IREN má s Anthropic spolupracovat na výstavbě jednoho z datových center, zatímco TeraWulf podepsala dlouhodobou nájemní smlouvu, na jejímž základě zpřístupní jednu ze svých lokalit.
- Apple (AAPL.US) a Broadcom (AVGO.US): Apple a výrobce polovodičů Broadcom rostly po zprávách o prodlouženém partnerství. Dohoda má trvat do roku 2031 a zahrnuje vývoj nových ASIC čipů pro Apple.
- SemiAnalysis zveřejnila zprávu spekulující o zpoždění projektu serverového racku „Kyber“. Zástupci společnosti tyto zvěsti v rozhovoru pro Bloomberg popřeli.
- V souladu se spekulacemi z doby před několika týdny koupila Blue Owl podíl v Cleveland Cavaliers. Valuace společnosti roste přibližně o 4 %.
Makroekonomická data, USA:
- PMI ve službách vyšel mírně pod očekáváním (51,2 vs. 51,4), ale stále představuje nárůst oproti předchozí hodnotě 50,7.
- Index ISM mimo zpracovatelský sektor dosáhl 54 bodů, mírně pod očekáváním trhu (54,2).
Evropa
- Evropská seance je smíšená. Rovnováha mezi poptávkou a nabídkou zůstává vyrovnaná. Mezi lídry růstu v Evropě patří Velká Británie a Itálie, kde futures na indexy rostou přibližně o 0,2 %.
- Pozitivní sentiment v Evropě může podporovat Německo. Spolkový kabinet schválil část návrhu rozpočtu na rok 2027. Rozpočet jasně signalizuje odklon od fiskálního konzervatismu a vyčleňuje rekordní částky na ozbrojené síly a investice.
Firemní zprávy, Evropa:
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Generální tajemník NATO M. Rutte na konferenci uvedl, že po evropských obranných skupinách existuje obrovská poptávka a silný příliv objednávek, což v sektoru spustilo vlnu růstu. Zisky v rozmezí 2 až 4 % zaznamenaly mimo jiné Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation a Safran.
- Jednání mezi easyJet a CastleLake postupují. Investiční společnost hodlá převzít britskou aerolinku a zvýšila navrhovanou cenu na 690 GBP za akcii, což se promítá do téměř 10% růstu valuace společnosti.
- Zlepšující se sentiment a série doporučení investičních bank podporují valuace evropských technologických společností. ASML roste o více než 4 %.
FOREX
- Na devizovém trhu je mezi hlavními měnami nejslabší jen a nejsilnější britská libra.
- Analytici Goldman Sachs tvrdí, že tlak na jen je strukturální a intervence pokles nezastaví. Jen vůči hlavním měnám ztrácí přibližně 0,5 %.
- Libra dočasně posiluje kvůli pochybnostem o síle jenu a odhodlání Fedu, přičemž získává přibližně 0,3 až 0,5 %.
Komodity
- Aktivita na komoditním trhu se soustředí na zemědělské komodity. Futures na kakao a kávu zaznamenávají výrazné zisky přesahující deset procent. Souvisí to se silnými dešti, které zablokovaly silnice v západní Africe a znemožnily vývoz, což je důsledek jevu El Niño.
Krypto
- Na kryptoměnovém trhu převládá smíšený sentiment. Začátek dne byl jasně medvědí v reakci na regulatorní dokumenty MicroStrategy, ale pozdější komentáře Donalda Trumpa na tiskové konferenci umožnily ztráty více než vymazat. Bitcoin končí den se ziskem kolem 1 % a nad 63 000 USD.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.