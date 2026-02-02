Denní shrnutí: Drahé kovy krvácí a americká vláda je opět uzavřena!

- Drahé kovy pokračují v poklesu, který začal na konci ledna. V době psaní tohoto shrnutí v 20:00 zlato kleslo o více než 3,5 % a testuje hranici 4 650 USD za unci, zatímco stříbro kleslo o více než 5 % a propadlo se pod 79 USD za unci.
- Událostí dne je částečné uzavření federální správy ve Spojených státech, k němuž došlo poté, co Kongres nedosáhl dohody o rozpočtu. Paralýza financování znamená pozastavení práce v některých státních institucích a nejistotu pro tisíce zaměstnanců veřejného sektoru.
- Přesto se obchodování za Atlantikem odehrává ve velmi pozitivní náladě a hlavní americké indexy zaznamenávají na začátku nového měsíce silné zisky. Index S&P 500 vzrostl o 0,6 %, Nasdaq o 0,8 % a Dow Jones o téměř 1 %.
- Obchodování na starém kontinentu bylo klidné a pozitivní, přičemž nejdůležitější evropské indexy zaznamenaly významné zisky. Německý DAX posílil o 1 %, francouzský CAC 40 o téměř 0,7 % a britský FTSE 100 zakončil den s nárůstem o 1,2 %. Španělský IBEX 35 si vedl ještě lépe a uzavřel s nárůstem o 1,2 %.
- Na devizovém trhu pozorujeme jasné posílení dolaru vůči ostatním hlavním měnám. Kapitál, který dříve proudil do drahých kovů, opět proudí do amerického dolaru.
- USA: Konečný PMI pro průmysl v lednu činil 52,4, což je nad prognózou 51,9 a 51,8 z předchozího měsíce, což naznačuje pokračující dobrou kondici amerického průmyslu.
- USA: Index ISM pro americký zpracovatelský průmysl v lednu činil 52,6 bodu, což je výrazně nad očekáváním trhu, hlavně díky silnému růstu nových objednávek. Data podporují dolar a naznačují, že Fed může zůstat opatrný ohledně rychlého snižování úrokových sazeb kvůli pokračujícímu cenovému tlaku.
- Kanada: Index PMI pro průmysl vzrostl v lednu na 50,4 z 48,6 v předchozím měsíci, což signalizuje návrat k růstu v tomto sektoru.
- Jsme svědky skutečného propadu na komoditním trhu. Kontrakty na zemní plyn Henry (NATGAS) ztrácejí více než 25 % kvůli změnám v předpovědi počasí.
- Jsme svědky výrazné korekce na ropném trhu. Ropa Brent klesla o přibližně 5,5 % na zhruba 66 USD za barel, zatímco ropa WTI klesla o téměř 6 % pod 62 USD za barel.
- Korekce na trhu s ropou je způsobena Íránem. Trhy očekávaly útok USA minulý víkend.
- Na trhu s kryptoměnami pozorujeme mírné oživení. Bitcoin vzrostl o téměř 2 % a blíží se 78 500 USD, zatímco Ethereum vzrostlo o téměř 1,3 % a obchoduje se za 2 350 USD.
