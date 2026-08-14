Krypto novinky: JPMorgan ukončil bankovní vztah s Polymarket, RedotPay odkládá IPO, SEC odkládá pravidla a Neutrl pozastavil výběry🚨

Dnešní dění na kryptoměnovém trhu se soustředí především na regulaci, bankovní vztahy a rizika stablecoinů.
JPMorgan ukončil bankovní vztah s Polymarket
- JPMorgan měl už v říjnu 2025 informovat Polymarket, že si musí najít nového bankovního partnera. Důvodem měly být regulatorní obavy spojené s podnikáním predikční platformy. Polymarket mezitím podle dostupných informací přešel k jiné, nejmenované bance.
- Úplné přerušení vztahů mezi oběma společnostmi to však neznamená. JPMorgan má údajně stále zájem o případnou roli při vstupu Polymarket na burzu, pokud se společnost pro IPO rozhodne. Polymarket navíc uvádí, že s bankou nadále udržuje aktivní vztah.
- Celá situace ukazuje na širší regulatorní problém predikčních trhů. Více než tucet amerických států podniklo právní kroky proti Polymarket, Kalshi nebo oběma platformám kvůli kontraktům navázaným na sportovní události. Jádrem sporu je především otázka, kde končí regulovaný predikční trh a začíná hazardní sázení.
Kryptoměnami platí jen zlomek evropských obchodníků
- Nový průzkum Evropské centrální banky ukázal, že kryptoměny mají v běžných platbách v eurozóně stále pouze zanedbatelné postavení. Kryptoměny nebo stablecoiny přijímá jen 0,2 % společností, které prodávají své zboží a služby online.
- U kamenných provozoven zůstává jejich podíl pod 1 %. Pro srovnání hotovost přijímá 92 % podniků s fyzickými prodejními místy a platební karty 88 %.
- Výrazně rychleji se prosazují mobilní platby. Jejich akceptace vzrostla z 36 % v roce 2024 na 68 % v roce 2026. Spotřebitelé tak sice rychle přecházejí k digitálním způsobům placení, samotné kryptoměny z tohoto trendu zatím výrazně netěží.
- Výsledky přicházejí v době, kdy ECB pokračuje v přípravách digitálního eura, které má doplnit hotovost a zachovat význam evropské měny v rychle se digitalizujícím platebním prostředí.
RedotPay údajně odkládá americké IPO
- Stablecoinová platební společnost RedotPay podle médií odložila plánovaný vstup na americkou burzu. Firma se nyní soustředí na získávání regulatorních povolení a současně řeší právní spor se společnostmi napojenými na Binance.
- RedotPay přitom údajně spolupracoval na přípravě IPO s JPMorgan, Goldman Sachs a Jefferies. Transakce mohla společnosti přinést více než 1 miliardu USD při ocenění přesahujícím 4 miliardy USD.
- Situaci komplikuje zejména žaloba společností spojených s Binance, které po zakladatelích RedotPay požadují téměř 473 milionů USD. Tvrdí, že RedotPay využil důvěrné informace k vybudování konkurenčního platebního byznysu a přetažení části zákazníků Binance. RedotPay tato obvinění odmítá.
- Firma přesto pokračuje v americké expanzi a tento týden získala licenci pro převody peněz v USA. Odklad IPO tak nemusí znamenat konec plánů na burzovní debut, ale spíše jejich posunutí do doby, kdy bude regulatorní a právní situace jasnější.
SEC zrušila očekávané jednání o kryptoměnách
- Americká SEC zrušila páteční veřejné jednání, na kterém měla projednávat potenciální nový režim pro některé investiční kontrakty související s kryptoměnami. Důvodem má být neočekávaný problém s harmonogramem a schůzka má být přesunuta.
- Jednání bylo důležité zejména kvůli tomu, že americký Senát před srpnovou přestávkou nestihl pokročit s CLARITY Actem. Ten má vytvořit komplexnější rámec pro dohled nad kryptoměnovým trhem a vyjasnit pravomoci jednotlivých regulátorů.
- Předseda SEC Paul Atkins už dříve naznačil, že pokud Kongres nebude postupovat dostatečně rychle, SEC je připravena vytvářet pravidla v rámci svých současných pravomocí. Zrušení jednání tak proces krátkodobě zpomaluje, ale neznamená jeho konec.
Neutrl zastavil výběry kvůli problému s rezervami
- Větší nervozitu může mezi investory vyvolávat situace kolem DeFi protokolu Neutrl. Ten pozastavil mintování i zpětné odkupy syntetického dolaru NUSD poté, co blíže nespecifikované okolnosti ovlivnily jeho rezervy.
- Protokol zatím neuvedl, jaké aktivum nebo protistrana jsou problémem zasaženy ani zda došlo ke skutečné finanční ztrátě. Není rovněž jasné, kdy budou operace obnoveny.
- V oběhu se nachází přibližně 53,6 milionu USD v NUSD a jeho tržní kapitalizace za posledních 30 dní klesla o 18,4 %. Samotný token se zatím drží poblíž dolarové parity kolem 0,9984 USD.
- Situace je důležitá zejména proto, že NUSD není tradiční stablecoin krytý pouze bankovními vklady. K udržování hodnoty využívá výnosová kryptoaktiva a tržně neutrální strategie, což přináší dodatečná protistranová, likviditní a provozní rizika.
Figure prudce zvyšuje objem úvěrového tržiště
- Pozitivnější zprávy přinesla společnost Figure Technology Solutions. Objem úvěrů na jejím spotřebitelském tržišti dosáhl ve druhém čtvrtletí 4,3 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 132 %.
- Čistý zisk vyskočil o 192 % na 87 milionů USD a čisté tržby se více než zdvojnásobily na 226 milionů USD. Čistá zisková marže zároveň vzrostla na 38,8 %.
- Figure očekává, že ve třetím čtvrtletí dosáhne objem jejího spotřebitelského úvěrového tržiště 4,8 až 5,2 miliardy USD. Výsledky tak představují další příklad praktického využití blockchainové infrastruktury mimo klasické obchodování s kryptoměnami.
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