Shrnutí trhů: Evropské softwarové akcie drží indexy poblíž rekordních maxim. Dolar odevzdává zisky z tohoto týdne (14. 8. 2026)

📊 Indexy a společnosti
- Širší evropský trh se dnes obchoduje bez jasného směru — výrazné zisky vybraných průmyslových a IT gigantů kompenzují mírné poklesy ve zbytku trhu.
- Futures na index Stoxx 50 (EU50) stagnují. Nejlépe si vede německý DAX (DE40: +0,3 %), který podporuje růst akcií SAP, zatímco švýcarský SMI zaostává (SUI20: -0,6 %) kvůli vybírání zisků ve farmaceutickém sektoru.
- Evropské IT akcie v pátek výrazně rostou (SAP: +4,3 %, Nemetschek: +8,8 %, TeamViewer: +6,0 %). Růst podporují zprávy agentury Reuters o jednáních společnosti Silver Lake o převzetí Workday a ustupující obavy investorů ohledně refinancování dluhu v technologickém sektoru.
- Akcie Workday vyskočily téměř o 18 %, což představuje nejsilnější intradenní růst od roku 2012, po zprávách o možném převzetí společnosti. Zpráva podpořila také další společnosti v sektoru, včetně Salesforce, HubSpot a Wix.com.
Zdroj: XTB Research
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Podle předběžného odhadu Eurostatu vzrostl sezónně očištěný HDP ve druhém čtvrtletí v eurozóně o 0,4 % mezikvartálně (+1,0 % meziročně) a v celé EU o 0,5 % mezikvartálně (+1,2 % meziročně), což znamená zrychlení po slabém Q1. Zaměstnanost v obou regionech vzrostla pouze mírně, o 0,1 % mezikvartálně (+0,5 % meziročně).
- Francouzská inflace CPI v červenci 2026 vzrostla na 2,1 % meziročně z červnových 1,8 % a meziměsíčně se zvýšila o 0,6 %. Růst cen táhly služby, zejména doprava a ubytování, a také energie (+2,3 % meziměsíčně), zatímco letní výprodeje tlačily dolů ceny průmyslového zboží (-2,0 % meziměsíčně).
💱 Měny, komodity a energie
- Index amerického dolaru (USDIDX) dnes klesá o 0,3 % po včerejším pokusu o průraz na dvoutýdenní maximum. Nejvýrazněji posiluje novozélandský dolar (NZDUSD: +0,8 %), který koriguje včerejší výprodej vyvolaný poklesem inflačních očekávání. EURUSD přidává 0,35 % a roste na 1,1570.
- Drahé kovy po včerejší korekci mírně oživují. Zlato roste o 0,3 % na 4 362 USD za unci, zatímco stříbro přidává 0,8 % na 64,95 USD za unci.
- Futures na ropu Brent (OIL) smazaly úvodní zisky a obchodují se beze změny poblíž 87 USD za barel. Růst naopak pokračuje u futures na zemní plyn (NATGAS: +0,2 %, NATGAS.EU: +0,5 %).
- Německé velkoobchodní ceny v červenci 2026 vzrostly o 5,3 % meziročně a o 0,2 % meziměsíčně. Hlavními faktory byly geopolitické napětí kolem Íránu a ukončení dočasného snížení daní z pohonných hmot (ropné produkty: +24,1 % meziročně). Výrazně zdražily také neželezné kovy (+27,8 % meziročně), zatímco ceny živých zvířat (-18,5 %) a mléčných výrobků klesaly.
- Data společnosti Kpler ukazují, že 13. srpna bylo v Hormuzském průlivu zaznamenáno 13 potvrzených průjezdů, což představuje denní nárůst o 44 %. Devět plavidel využilo trasy vyznačené Íránem. Vyšší provoz byl zaznamenán také v průlivu Báb al-Mandab (29 průjezdů) a v Rudém moři, kam vplulo 18 lodí a 11 jich vyplulo.
Denní shrnutí: EUR/USD se snaží zvrátit trend, Wall Street míří ke třetímu růstovému týdnu v řadě 🚨
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