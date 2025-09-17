Denní shrnutí: Fed konečně snížil sazby, ale další uvolňování měnové politiky je nejisté 💲🎙️

- Fed dnes rozhodl o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 4,25 %, což odpovídá očekáváním. Rozhodnutí bylo přijato téměř jednomyslně, pouze Miran (nově jmenovaný Trumpem do FOMC) hlasoval pro snížení o 50 bazických bodů.
- Reakce trhu byla zpočátku optimistická. Došlo k oslabení dolaru a výraznému růstu kontraktu US2000 pro malé kapitalizace. Během tiskové konference se však Powell pokusil ochladit sentiment investorů a zdůraznil závislost Fedu na datech. Dodal také, že Fed nemusí pokračovat v dalším snižování sazeb.
- 9 z 19 členů FOMC předpokládá letos snížení o 50 bazických bodů, 2 členové předpokládají jedno snížení, jeden člen (nejspíše Miran) předpokládá, že sazby letos klesnou pod 3 %, zatímco ostatní členové snížení neočekávají.
- Ve svých makroekonomických prognózách Fed naznačil mírně vyšší ekonomický růst v roce 2025 a následujících letech. Očekává nižší nezaměstnanost v příštím roce a nevidí žádná významná inflační rizika v tomto roce. Fed však zdůraznil, že trh práce se jasně oslabil a bylo vhodné snížit úrokové sazby.
- Indexy uzavřely seanci níže. US500 klesl o více než 0,40 %, US100 ztratil 0,70 % a US2000 vzrostl pouze o 0,2 %, poté co dříve vzrostl o více než 1 % na základě očekávání dalších snížení. Dolar se zotavil o 0,30 %.
- Po prudkém poklesu evropských akcií během včerejšího obchodování došlo dnes k pokusům o oživení, ale většina kontraktů stále zaznamenala mírné ztráty. DE40 ztratil necelých 0,1 %, zatímco větší ztráty byly zaznamenány ve Francii, kde FRA40 klesl o 0,5 %, a v Itálii, kde pokles přesáhl 1,3 %.
- Prodeje iPhoneů společnosti Apple (AAPL.US) v Číně v červenci a srpnu meziročně poklesly o 6 %, což je prudší pokles než průměr před uvedením nového modelu na trh. Celý čínský trh se smartphony se v tomto období snížil o 2 % navzdory vládním dotacím na podporu spotřeby.
- Americký trh s nemovitostmi zůstává pod tlakem. Dnešní srpnová zpráva ukázala data pod očekáváním a mnohem slabší než v předchozím měsíci. V září bylo vydáno 1 307 tisíc stavebních povolení (očekávání: 1 365 tisíc; předchozí: 1 428 tisíc) a zahájeno 1 312 tisíc staveb (očekávání: 1 370 tisíc; předchozí: 1 362 tisíc).
- Tlak pramení z vysokých úrokových sazeb a nákladů na financování, které snižují ochotu investovat do nových bytů.
- Zásoby ropy v USA neočekávaně poklesly až o 9,28 milionu barelů, zatímco očekávání byla pouze 1,6 milionu barelů. Zpráva API ukázala denní pokles o více než 3 miliony barelů. Zásoby benzínu také prudce poklesly o 2,35 milionu barelů, zatímco zásoby destilátů vzrostly o 4,05 milionu barelů.
- Ceny ropy dnes klesají a smazávají včerejší silné zisky. Ropa WTI se obchoduje těsně pod 64 USD za barel. Nedávné zisky byly poháněny rostoucími obavami o dostupnost dodávek z Ruska.
- Navzdory počáteční pozitivní reakci na Fed zlato kleslo o více než 1 % a obchoduje se pod 3 650 USD za unci.
- Inflace CPI ve Velké Británii za srpen dosáhla 3,8 % meziročně, což odpovídá očekáváním. Jádrová inflace klesla na 3,6 % meziročně, což je rovněž v souladu s prognózami. Zítra se neočekává, že by Bank of England snížila sazby. Trh však předpokládá snížení do konce tohoto roku. GBPUSD dnes pokračoval v růstu, a to i přes silnější americký dolar na trhu.
- Bank of Canada v souladu s očekáváním snížila sazby o 25 bazických bodů na 2,5 %. Toto rozhodnutí bylo motivováno nedávným poklesem inflace a zhoršením ekonomických vyhlídek v důsledku obchodní války. Další snížení sazeb je méně jisté. USDCAD se po dvou dnech prudkého poklesu v poslední seanci silně odrazil.
- Nvidia klesla o více než 3 % po zprávách o čínském zákazu nákupu jejích čipů místními technologickými firmami.
- Čínské akcie mezitím prudce posílily díky očekáváním velkých investic do umělé inteligence. Indexy HK.cash a CHN.cash vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2021. Investice do umělé inteligence by měly letos dosáhnout téměř 100 miliard dolarů, a to nejen díky státním výdajům, ale také díky soukromým společnostem, jako jsou Alibaba a Tencent.
- ICE Arabica coffee futures (COFFEE) dnes poklesly o 7,50 % po změnách v brazilských předpovědích počasí, čímž se stáhly z místních maxim. Předpovědi naznačují více srážek v příštím týdnu, což zmírní obavy ze sucha.
- Měď dnes klesla o 1,25 %. Trh zohledňuje zvýšenou produkci z Chile, která částečně kompenzuje vliv slabšího dolaru. Chile, největší producent mědi na světě (asi 25 % globální nabídky), očekává v letošním roce růst produkce.
