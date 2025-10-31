Denní shrnutí: Nálada na Wall Street navzdory snížení sazeb Fedu a uzavřené dohodě s Čínou 🗽Americký dolar posiluje

Americký dolar posiluje
- Po převážně negativní seanci v Evropě — kde hlavní indexy jako DAX, FTSE 100 a CAC40 klesly o 0,4 % až 0,65 % — se slabá nálada přenesla i na Wall Street. Futures na US100 a US500 dnes klesají, ačkoli akcie se stále drží poblíž historických maxim.
- Drahé kovy jsou pod tlakem, zlato oslabuje téměř o 1 %, protože americký dolar posiluje. EUR/USD spadl na nejnižší úroveň od začátku srpna. Trh nyní oceňuje 50% šanci na snížení sazeb Fedu v prosinci, oproti 90 % před zasedáním Fedu tento týden.
- Chicago PMI vzrostl v říjnu na 43,8 bodu (očekávání 42,3; předchozí 40,6).
Obchodní dohoda USA–Čína a snížení sazeb nezměnily sentiment
- Dohoda mezi USA a Čínou s platností na 12 měsíců, kterou dnes potvrdil Scott Bessent, a snížení sazeb Fedu, nedokázaly nastartovat růst akcií. Donald Trump označil dohodu za „dlouhodobou“ a navrhl další snížení cel na Čínu o 10 procentních bodů – z 47 % na 37 % (dříve 57 % před summitem APEC).
- Reakce trhů byla tlumená a čínské akcie rovněž klesly, navzdory pozitivním očekáváním.
Firemní výsledky a tržní pohyby
-
AbbVie – akcie klesly o více než 5 %, firma překonala odhady, ale zklamala růstem v onkologii.
-
Amazon +10 % po silném reportu a pozitivním výhledu.
-
Apple umazal většinu zisků po výsledcích.
-
Meta Platforms – jedna z nejslabších akcií dne, prodlužuje ztráty kvůli obavám z nadměrných investic do AI.
-
Deutsche Bank snížila odhady cash flow a cílovou cenu, i přes zachování doporučení „Buy“.
-
-
MicroStrategy +4 % díky rekordnímu zisku za Q3 – největší firemní držitel Bitcoinu.
Kryptoměny a pozice trhu
-
Bitcoin klesl pod 110 000 USD před expirací opcí.
-
Dealer gamma pozice naznačují klíčovou úroveň na 113 000 USD – její proražení by mohlo spustit další růstové momentum kvůli hedgingovým nákupům market makerů.
Komodity
-
Ropa nejprve oslabila, ale většinu ztrát smazala poté, co Trump vyloučil vojenskou operaci ve Venezuele.
-
Brent crude (OIL) aktuálně +1 %.
-
-
Pšenice +1,5 %, díky růstu futures na zrninovém trhu.
Ranní komentář: Centrální banky, výsledková sezóna, pád Fiserv a Chipotle
Ranní shrnutí (03.11.2025)
Bostic a Hammack z Fedu komentují měnovou politiku USA 🔍Rozdělený Fed?
Scott Bessent shrnuje obchodní dohodu USA s Čínou 🗽Co se změní?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.