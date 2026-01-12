Americké banky zahajují zveřejňování výsledků. Co můžeme očekávat? 📊

- Výsledky společností JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs a Morgan Stanley poskytnou informace o zdraví spotřebitelů, růstu úvěrů a náladě na trhu.
- Analýza výkonnosti investičního bankovnictví, obchodování a poradenství ukáže, které banky nejlépe využívají příznivé tržní podmínky.
- Udržování vysoce kvalitního úvěrového portfolia a provozní efektivity je zásadní pro překonání prognóz a zajištění dlouhodobé stability.
- Čistý úrokový výnos (NII) zůstává klíčovým faktorem, který odráží schopnost bank profitovat z úvěrových a vkladových aktivit.
- Nadcházející sezóna zveřejňování výsledků ukáže, zda byl rok 2025 výjimečným rokem, nebo začátkem nové fáze udržitelného růstu v americkém bankovním sektoru.
Nadcházející sezóna zveřejňování výsledků amerických bank
Sezóna zveřejňování finančních výsledků amerických bank právě začíná a první zprávy přicházejí od největších bank. Po mimořádně silném roce 2025, kdy bankovní sektor dosáhl téměř historických rekordů v ziscích a tržbách, vstupují trhy do tohoto období s vysokými očekáváními a ostrým zaměřením na detaily. Minulý rok ukázal, že banky mohou úspěšně kombinovat několik příznivých faktorů současně. Silná investiční bankovní činnost a poradenské služby zvýšily výnosy z poplatků, zatímco rostoucí počet fúzí a akvizic a vysoké objemy obchodů vedly k růstu tržeb. Čisté úrokové výnosy (NII), tedy rozdíl mezi úroky z úvěrů a náklady na vklady, zůstaly stabilní a poskytly pevný základ pro provozní výkonnost.
Poté, co akcie amerických bank v roce 2025 vzrostly o 30–50 %, přistupují investoři k období zveřejňování výsledků s velkými očekáváními. Vysoká srovnávací základna znamená, že jakékoli zklamání by mohlo vyvolat prudkou reakci trhu, zatímco překonání prognóz bude vyžadovat nejen silné provozní výsledky, ale také jasné a pozitivní sdělení managementu ohledně výhledu výnosů a ziskovosti. Tržní konsensus předpokládá meziroční růst EPS přibližně o 8 % a čistou úrokovou marži (NIM) ve výši 2,40 %. Stejně důležité je, že výsledky bank jako JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs a Morgan Stanley poskytnou včasný vhled do zdraví amerických spotřebitelů.
Aktuální trendy
Nejvýraznějším trendem v tomto sektoru je pokračující růst výnosů z investičního bankovnictví a obchodování. Banky, které se zabývají největšími fúzemi a akvizicemi, těží z rostoucích transakčních poplatků a podíl těchto segmentů na celkových výnosech se nadále zvyšuje.
Druhým klíčovým faktorem zůstává čistý úrokový výnos (NII), tedy rozdíl mezi úroky získanými z úvěrů, kreditů a investic a úroky zaplacenými zákazníkům z vkladů a jiných závazků. Stabilní a rostoucí NII v roce 2025 byl způsoben rozšiřujícím se úvěrovým portfoliem a příznivými tržními podmínkami.
Třetím trendem je udržování vysoce kvalitního úvěrového portfolia. Navzdory rostoucímu zadlužení spotřebitelů a podniků si banky udržely nízký podíl nesplácených úvěrů a silnou kapitálovou přiměřenost, což jim umožňuje bezpečně investovat do strategických segmentů podnikání.
Nálada na trhu
V současné době zůstávají investoři pozitivní, ale opatrní. Akcie velkých bank, jako jsou JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup a Wells Fargo, v posledních měsících vzrostly o několik desítek procent a přiblížily se historickým maximům. I malé zklamání z výnosů by mohlo vyvolat korekci cen.
Konsensus pro bankovní sektor
Analytici očekávají, že většina největších bank vykáže v 4. čtvrtletí 2025 meziroční růst tržeb a EPS. Mezi hlavní faktory budou patřit vyšší čisté úrokové výnosy, zvýšená aktivita v oblasti investičního bankovnictví a udržení vysoce kvalitního úvěrového portfolia. Vysoká srovnávací základna znamená, že překonání očekávání bude vyžadovat solidní provozní výsledky a jasné sdělení ze strany managementu.
Co jednotlivé banky předloží?
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase je považován za barometr bankovního sektoru. Tržní konsensus očekává EPS kolem 4,91 USD a tržby ve výši 46,17 mld. USD. Banka má silnou pozici jak v investičním, tak v spotřebitelském bankovnictví, a proto jsou její výsledky pozorně sledovány. Růst je podporován stabilními čistými úrokovými výnosy a aktivitami v oblasti obchodování a fúzí a akvizic. Provozní efektivita a kontrola nákladů dokazují schopnost JPMorgan udržet vysokou ziskovost i v podmínkách volatility trhu. Klíčové pro reakce trhu budou pokyny managementu ohledně budoucích úvěrových plánů a investiční strategie.
Bank of America
Bank of America patří mezi největší příjemce růstu čistých úrokových výnosů v roce 2025. Konsensus odhaduje EPS ve výši 0,96 USD a tržby ve výši 27,55 mld. USD. Banka se i nadále zaměřuje na korporátní a komerční bankovnictví, přičemž růst tržeb je poháněn zvýšeným objemem transakcí. Zlepšení provozní efektivity, včetně snížení administrativních nákladů a digitalizace, zvyšuje pravděpodobnost překročení prognóz. Investoři budou také sledovat kvalitu úvěrového portfolia, která je kritická v kontextu potenciálního zvýšení úrokových sazeb nebo ekonomické volatility.
Citigroup
Citigroup stále prochází transformací a nadcházející čtvrtletí bude velkou zkouškou její strategie. Konsensus očekává EPS kolem 1,78 USD a tržby ve výši 20,55 mld. USD. Růst bude podporován expanzí v oblasti investičního bankovnictví a korporátního poradenství, které jsou stále důležitějšími zdroji tržeb. Investoři budou pozorně sledovat udržení vysokých marží ve strategických segmentech a vyvážení stabilních příjmů s investicemi do technologií a nových produktů.
Wells Fargo
Wells Fargo předpokládá EPS ve výši 1,66 USD a tržby ve výši 21,6 miliardy USD. Po období restrukturalizace a provozních zlepšení se banka zaměřuje na stabilní růst z transakčních poplatků a spotřebitelských služeb. Udržení vysoce kvalitního úvěrového portfolia je zásadní, protože i mírné zvýšení úvěrového rizika by mohlo mít dopad na výsledky. Investoři budou také sledovat snahy o digitalizaci a zlepšení zákaznické zkušenosti, které by mohly zvýšit střednědobé tržby.
Goldman Sachs
Goldman Sachs může udržet EPS na úrovni blízké loňské úrovni, přičemž konsensus je 11,62 USD a tržby 14,5 miliardy USD. I když těží z vysoké srovnávací základny, jeho silná pozice v investičním bankovnictví a správě majetku poskytuje příležitosti pro další růst poplatků a provizí. Výkonnost obchodování, dopad transakcí fúzí a akvizic a pokyny managementu ohledně investiční strategie a dividend ovlivní vnímání investorů.
Morgan Stanley
Morgan Stanley očekává meziroční nárůst EPS o přibližně 8 % na 2,41 USD, přičemž tržby dosáhnou 17,72 miliardy USD. Stabilní příjmy ze správy majetku a silný investiční segment podporují stabilní výsledky. Navíc by expanze digitálních služeb a správy aktiv mohla zvýšit příjmy z poplatků. Provozní efektivita, kontrola nákladů a stabilní úvěrové portfolio zvyšují pravděpodobnost splnění nebo překročení očekávání investorů.
