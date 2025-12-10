Denní shrnutí: Holubičí signály Fedu podporují optimismus na Wall Street 🗽US2000 na historickém maximu

- US2000 dnes vzrostl o více než 1,6 % a dosáhl nového historického maxima. US100 přidává přibližně 0,7 %, zatímco US500 roste o 0,8 %. Jak se očekávalo, Fed snížil úrokové sazby a oznámil technický program kvantitativního uvolňování zaměřený na správu rezerv. Zároveň mírně snížil projekci PCE inflace, což trhy uvítaly.
- Fed ponechal své prognózy trajektorie sazeb beze změny, avšak jasná vyjádření Powella o zhoršující se situaci na trhu práce otevřela prostor pro další snížení sazeb. Současně Fed nezvýšil prognózu nezaměstnanosti, provedl pouze drobné úpravy inflačních projekcí směrem dolů a výrazně zvýšil odhad růstu HDP na příští rok.
- EURUSD reaguje na holubičí tón Powella růstem směrem k úrovni 1,1700.
- Zlato se snaží prorazit z klesající konsolidace a dnes testuje oblast 4 238 USD za unci.
- Na makro frontě: Náklady práce v USA za říjen činily 2,8 % vs. očekávaných 2,9 % a předchozích 2,9 %. Futures výrazně posílily během tiskové konference Jeroma Powella po rozhodnutí Fedu.
- Kevin Hassett uvedl, že prezident Trump by měl rozhodnout o novém předsedovi Fedu během 1–2 týdnů. Hassett je údajně jedním z hlavních kandidátů a tvrdí, že ekonomika potřebuje ještě hlubší snížení sazeb.
- Ceny kakaa dnes vzrostly o 6 % a od nedávného dna se zotavily již o více než 25 %, a to díky sníženým projekcím přebytku nabídky.
- Bank of Canada ponechala úrokové sazby beze změny a neočekává v dohledné době žádné úpravy měnové politiky, přičemž poukazuje na dobrou pozici vůči inflaci a rizikům souvisejícím s cleny.
- Akcie Nvidia dnes posílily na základě zpráv o možných velkých objednávkách od ByteDance a Alibaba. Současně JPMorgan upozorňuje, že čínské firmy nemusí generovat silnou poptávku po čipech H200, i kdyby Trump jejich export schválil.
- Photronics dnes vynikla na akciovém trhu – akcie výrobce fotomasek pro polovodiče vzrostly o více než 40 % po optimistickém výhledu a silných výsledcích za fiskální Q3, kdy zisk na akcii překonal očekávání o více než 30 %.
- Ropa pokračovala v poklesu i přes snížení zásob podle DOE, jelikož trh získává větší důvěru v dostatečnou nabídku. Zásoby surové ropy v USA klesly o 1,8 milionu barelů, avšak zásoby rafinovaných produktů výrazně vzrostly.
- Ceny pšenice a kukuřice po včerejší zprávě USDA WASDE klesly. V případě kukuřice pokles zásob vedl jen k dočasnému růstu cen.
- Bitcoin dnes vzrostl o téměř 0,5 % a znovu překonal hranici 93 000 USD, a to díky slabšímu dolaru a pozitivní náladě na Wall Street, která po rozhodnutí Fedu rychle zareagovala růstem.
- Inflace v Číně za listopad byla pod očekáváním: CPI -2,2 % y/y vs. očekávaných -2,0 % y/y.
