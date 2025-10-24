„Mad Max“ režim – Má Tesla problém?

- Tesla představila nový režim FSD s názvem „Mad Max“
- Funkčnost systému okamžitě přitáhla negativní pozornost regulátorů
- Akcie klesly o více než 2 %
- Zarážející krok po slabých výsledcích hospodaření
Tesla pokračuje v experimentech se softwarem svých vozů a poslední aktualizace upoutala pozornost americké agentury NHTSA, která dohlíží na bezpečnost silničního provozu. Reakce trhu byla vlažná – cena akcií Tesly dnes klesla o více než dvě procenta, a to navzdory pozitivní náladě po zveřejnění makroekonomických údajů. Naznačuje to, že regulatorní riziko začíná převažovat nad sentimentem.
Společnost představila nový režim autonomního řízení s názvem „Mad Max“ – označení odkazující na akční filmy a dramatické automobilové honičky. To by nebylo až tak překvapivé, kdyby se nejednalo o výrobce aut, který stále nedokázal regulatorům ani zákazníkům plně prokázat, že jeho autonomní systém je bezpečný. Podle popisu výrobce má režim umožňovat „vyšší rychlosti a častější změny jízdního pruhu.“ Podle uživatelských zkušeností a zpráv v médiích však vozidla v tomto režimu ignorují stanovené rychlostní limity, což okamžitě vyvolalo reakci regulátora, který si od Tesly vyžádal podrobné vysvětlení v rámci širšího šetření systému FSD.
Federální regulátoři mají s Teslou a jejím generálním ředitelem bohaté zkušenosti z mnoha vyšetřování v posledních letech. Během krátkého a neoficiálního působení agentury „DOGE“ jako neústavního nástroje prezidentské administrativy došlo k nenapravitelným škodám na činnosti několika úřadů a výzkumných institutů. Elon Musk ale nedokázal ovlivnit NHTSA, která pokračuje v sérii vyšetřování společnosti. Dnešní oznámení seznam vyšetřovaných případů rozšířilo – a pokud agentura dospěje k závěru, že šlo o vědomé ohrožení účastníků silničního provozu, může být Tesla vystavena vážným důsledkům.
NHTSA aktuálně analyzuje chování systému asistovaného řízení u několika milionů vozidel – včetně hlášení o dopravních přestupcích a kolizích.
Právní prostředí zůstává pro společnost náročné – připomínkou je srpnový rozsudek na Floridě, kdy soud přiznal více než 240 milionů USD v případu souvisejícím s Autopilotem. Každé nové oznámení podané k NHTSA tak zvyšuje pravděpodobnost dalších právních nákladů a úprav produktů.
Načasování aktualizace softwaru je zvláštní i proto, že společnost tento týden zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí. Ty byly navzdory solidním tržbám a pokrokům v diverzifikaci portfolia přijaty chladně. Otázkou zůstává, zda si Tesla s dlouhodobě klesajícími maržemi může dovolit další mnohamilionové pokuty a soudní spory. Ukáže se, kolik trpělivosti ještě regulátoři a investoři mají. Taková rozhodnutí ale vyvíjejí tlak na valuaci a představují riziko, které je třeba zohlednit.
TSLA.US (D1)
Zdroj: xStation5
