Procter & Gamble: Po výsledcích

- P&G zaznamenala mírný růst tržeb a zisku
- Hrubá marže klesla o 50 bazických bodů
- Společnost udržela disciplínu v oblasti nákladů
- Objem prodeje na úrovni celé skupiny zůstal neutrální
Procter & Gamble je americký gigant v segmentu rychloobrátkového spotřebního zboží s portfoliem globálních značek. Patří mezi největší společnosti ve spotřebitelském sektoru a je řazena mezi tzv. Dividendové krále. Nejnovější výsledky, které firma zveřejnila před dnešní seancí, potvrzují pomalý, ale stabilní růst tržeb i zisků. Akcie společnosti dnes rostou přibližně o 2 %.
P&G vykázala meziroční organický růst tržeb o 2 %, bez vlivu objemu, s pozitivním příspěvkem jak cenové politiky, tak struktury prodejů. To ukazuje na stabilní poptávku. Objem prodejů zůstal meziročně neutrální a růst tržeb byl tažen především cenami a sortimentem produktů, což naznačuje i nadále opatrný přístup části spotřebitelů, zejména v kategoriích citlivějších na slevy.
Finanční výsledky za Q1 FY2026:
-
Celkové tržby vzrostly o 3 % na 22,4 miliardy USD
-
Upravený zisk na akcii vzrostl o 3 % na 1,99 USD
-
„Zředěný“ zisk na akcii vzrostl o 21 % na 1,95 USD, vlivem nízké srovnávací základny z předchozího roku
-
Hrubá marže meziročně poklesla o 50 bazických bodů, především kvůli nepříznivé skladbě tržeb, reinvesticím do značek a vyšším nákladům na cla a suroviny
Segment krásy vykázal organický růst o 6 %, a to díky inovacím a silným prodejům prémiových produktů v péči o vlasy a pleť. Segment holení vzrostl o 3 %, dětské produkty těžily z lepší skladby prodejů i vyšších objemů.
Obraz napříč kategoriemi ale zůstává nerovnoměrný. V péči o textil došlo k poklesu objemů, zejména v Evropě. U čisticích prostředků byl růst tržeb tažen cenami, objemy však klesaly. Papírové výrobky pro domácnost zaznamenaly pokles, částečně kvůli intenzivním slevám.
Společnost si zachovala nákladovou disciplínu: prodejní a správní náklady jako podíl na tržbách klesly meziročně o 40 bazických bodů.
Provozní cash flow dosáhl 5,4 miliardy USD, přičemž ukazatel „Productivity“ free cash flow dosáhl až 102 %.
Celková částka vrácená akcionářům dosáhla 3,8 miliardy USD (2,55 miliardy ve formě dividend a 1,25 miliardy ve formě zpětného odkupu akcií).
Výhled
Společnost potvrdila celoroční výhled, což je pro investory klíčové. Očekávaný organický růst tržeb činí až 4 %, celkové tržby 1–5 % a upravený EPS rovněž až o 4 %. Průměr těchto odhadů naznačuje přibližně 2% růst, což potvrzuje opatrný, ale stabilní scénář pro fiskální rok a odpovídá výsledkům za poslední čtvrtletí.
Výsledky za celý fiskální rok navíc zatíží náklady na cla (odhadované na cca 400 milionů USD po zdanění) a vyšší ceny surovin (cca 100 milionů USD po zdanění). Celkový negativní dopad těchto faktorů činí přibližně 0,19 USD na akcii.
V nadcházejících čtvrtletích bude klíčové oživení objemů, zejména v Evropě a v kategoriích péče o textil a domácnost, a také účinnost reinvestic do poptávky. Potvrzený výhled a pravděpodobné pozitivní efekty měnových kurzů vytvářejí určitou ochranu, ale dosažení horní hranice očekávání si vyžádá lepší dynamiku poptávky a pokračující úspory v provozu.
PG:US (D1)
Zdroj: xStation5
