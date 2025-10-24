Meta čelí obvinění Evropské komise kvůli zacházení s nelegálním obsahem

-
Evropská komise obvinila společnost Meta Platforms, mateřskou firmu Facebooku a Instagramu, z porušení pravidel digitálních služeb (Digital Services Act – DSA). Jedná se o první formální obvinění vůči sociální síti podle tohoto nového unijního zákona, který má regulovat činnost velkých technologických platforem v oblasti škodlivého a nelegálního obsahu.
Povaha obvinění
Komise tvrdí, že Meta neposkytuje uživatelům dostatečně jednoduché nástroje k nahlašování nelegálního obsahu, jako je dětská pornografie nebo teroristický materiál. Rovněž podle ní selhává ve vytváření srozumitelných a přístupných procesů, které by uživatelům umožnily odvolat se proti rozhodnutím o odstranění příspěvků či pozastavení účtů.
Další výtkou je nedostatečná transparentnost vůči výzkumníkům. Meta údajně brání přístupu k datům, která by výzkumníkům umožnila analyzovat, jak se škodlivý obsah (zejména vůči nezletilým) na platformách šíří. Tato povinnost je rovněž stanovena v DSA.
Podle evropské legislativy mohou být za porušení pravidel uděleny pokuty až do výše 6 % celosvětového ročního obratu společnosti, což by v případě firmy velikosti Meta mohly být miliardy dolarů.
Reakce společnosti a další postup
Meta obvinění odmítá a uvádí, že již provedla řadu změn, které zlepšují procesy nahlášení, přezkum moderace a přístup k datům. Společnost tvrdí, že její současné systémy odpovídají požadavkům zákona a je připravena s Komisí spolupracovat.
Komise zatím vydala pouze předběžné závěry a Meta bude mít příležitost na ně reagovat, než dojde k případnému udělení pokuty nebo k zavedení nápravných opatření.
Strategické a politické dopady
Případ zdůrazňuje odhodlání EU vymáhat nová pravidla pro digitální prostředí a posílit postavení uživatelů vůči velkým technologickým firmám. Komise zdůraznila, že zákon chrání svobodu slova tím, že lidem umožňuje bránit se proti svévolnému moderování obsahu.
Zároveň ale hrozí, že obvinění znovu rozdmýchá spory mezi EU a Spojenými státy. Američtí představitelé, včetně administrativy Donalda Trumpa, dlouhodobě kritizují evropskou digitální legislativu jako neférovou vůči americkým firmám a pokus o cenzuru.
Širší kontext a výhled
Evropská unie již zahájila více než tucet vyšetřování podle DSA, ale dosud žádnou pokutu nevyměřila. Meta se tak může stát první společností, u které budou pravidla skutečně vymáhána. Podobným vyšetřováním čelí i TikTok, zatímco platforma X (dříve Twitter) je zkoumána kvůli pravidlům reklamy a šíření manipulativního obsahu.
Meta nyní musí přesvědčit, že její kroky odpovídají zákonným požadavkům. Výsledek případu bude mít dopad nejen na její pověst, ale i na způsob, jakým velké platformy fungují v Evropě.
