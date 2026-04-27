Denní shrnutí: Írán usiluje o příměří, zatímco trhy vyhlížejí středu

- Wall Street se obchoduje v opatrné náladě, přičemž hlavní americké indexy se pohybují poblíž pátečních závěrečných úrovní. Trhu zjevně chybí dostatečně silný katalyzátor, který by určil jasný směr.
- Pozornost investorů se pevně upíná ke středě, kdy budou zveřejněny výsledky čtyř členů skupiny Magnificent Seven: Alphabet, Microsoft, Amazon a Apple. Ve stejný den navíc Fed oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách. Trhy široce očekávají, že sazby zůstanou beze změny, skutečné zaměření však bude na komentáře Jeroma Powella a na jakýkoli výhled ohledně dalšího směřování měnové politiky.
- Za zmínku také stojí, že ministerstvo spravedlnosti minulý týden stáhlo dřívější kroky související se současným šéfem Fedu, čímž zmírnilo spekulace o možné změně ve vedení a snížilo očekávání ohledně případné nominace Kevina Warshe.
- Na geopolitické frontě Írán navrhl zmírnění napětí v regionu omezením tlaku kolem Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších tras pro přepravu ropy na světě. Podle regionálních zdrojů návrh, doručený přes Pákistán, zahrnuje zrušení americké blokády a částečnou deeskalaci vojenské aktivity.
- Klíčovým prvkem plánu je odložení diskusí o íránském jaderném programu na pozdější fázi jednání, čímž by se krátkodobé snahy o deeskalaci fakticky oddělily od dlouhodobějšího strategického sporu.
- Zároveň Teherán vede paralelní konzultace s Ruskem v rámci širší koordinace ohledně regionálního konfliktu. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se také setkal s Vladimirem Putinem v Petrohradu a uvedl, že Spojené státy nedosáhly svých vojenských cílů, což podle něj zvyšuje pravděpodobnost obnovení jednání.
- Donald Trump však návrh v jeho současné podobě odmítl a trvá na komplexní dohodě, která by pokrývala jak Hormuzský průliv, tak íránský jaderný program, přičemž zároveň udržuje tlak na Teherán, i když také naznačil ochotu k přímým rozhovorům.
- Po zhroucení diplomatických jednání vyskočila ropa Brent na nejvyšší úroveň od 13. dubna a krátce se dostala nad 100 USD za barel, což odráží rostoucí geopolitickou rizikovou prémii spojenou s eskalujícím napětím na Blízkém východě.
- Evropské trhy rovněž zakončily seanci v záporném teritoriu, přičemž většina hlavních indexů uzavřela níže. Britský FTSE 100 ztratil více než 0,5 %, francouzský CAC 40 kolem 0,2 %, německý DAX více než 0,1 %, zatímco španělský IBEX 35 uzavřel zhruba beze změny.
- Tlak byl patrný také u drahých kovů, kde zlato oslabilo přibližně o 0,9 % na zhruba 4 700 USD za unci, zatímco stříbro kleslo o více než 1,5 % a testovalo úroveň 75 USD.
- Podobný tón převládal i na trhu s kryptoměnami, kde se hlavní digitální aktiva dostala pod tlak. Bitcoin klesl zhruba o 1,5 % pod 77 000 USD, zatímco Ethereum odepsalo téměř 2,5 % a sklouzlo pod 2 300 USD.
