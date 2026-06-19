Denní shrnutí: Konec mimořádně intenzivního týdne (19.06.2026)

Kvůli svátku Juneteenth, který připomíná zrušení otroctví ve Spojených státech, se dnes na amerických akciových trzích neobchodovalo. Futures kontrakty naznačovaly mírné poklesy hlavních indexů, přičemž jak S&P 500, tak Nasdaq 100 ztrácely 0,1 %.
Geopolitika
Globální akciové trhy byly zpočátku pod tlakem zpráv o odložení dalšího kola mírových jednání mezi USA a Íránem, které se mělo uskutečnit dnes ve Švýcarsku. Sentiment se mírně zlepšil po zprávách o příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Předchozí ostřelování ze strany Izraele vyvolalo pochybnosti o trvanlivosti memoranda podepsaného ve středu mezi USA a Íránem. Připomeňme, že toto memorandum poskytuje oběma stranám 60 dní na vypracování konkrétní mírové dohody. Mezitím by však měl být otevřen Hormuzský průliv.
Komodity
Ceny klíčových energetických komodit zůstávají volatilní.
Na příkladu ropy:
- Zpočátku jsme dnes sledovali růst cen, což byla reakce na odložení dalšího kola mírových jednání.
- Následně přišla korekce, kterou lze částečně připsat příměří mezi Izraelem a Hizballáhem.
- Brent nakonec zakončil den se ziskem 1 % poblíž úrovně 81 USD za barel. Za WTI se platilo necelých 78 USD za barel.
Obrázek 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)
Zdroj: xStation, 19.06.2026
Zemní plyn:
- NATGAS zakončil týden na úrovni 3,2 USD.
- TTF se pohyboval kolem 42,1 EUR.
Drahé kovy pokračují v poklesu:
- Za trojskou unci zlata se aktuálně platí přibližně 4 156 USD a za stříbro 64,9 USD.
- Více než jednoprocentní pokles je z velké části důsledkem pokračujícího růstu výnosů státních dluhopisů největších ekonomik, které představují přímou alternativu k drahým kovům jako nízkorizikovému aktivu.
Akciový trh
S výjimkou italského indexu FTSE MIB (+0,3 %) a polského WIG20 (+0,2 %) zakončily evropské trhy dnešní obchodování v červených číslech. Panevropský Stoxx 50 (-0,1 %), německý DAX (-0,2 %) i britský FTSE 100 (-0,4 %) zaznamenaly ztráty.
Největší pokles však vykázal francouzský CAC 40 (-0,6 %), a to navzdory výraznému růstu akcií Renaultu (+3,9 %), který lze připsat především akvizici 65% podílu ve společnosti Flexis, specializující se na logistiku poslední míle.
Obrázek 2: Přehled Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Source:
Zdroj: XTB Research, 19.06.2026
Obrázek 3: Největší růsty a poklesy v indexu Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 19.06.2026
Obrázek 4: Heatmapa indexu Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 19.06.2026
Makrodata a měny
Den začal zveřejněním japonské inflace CPI.
- Výsledek nepřinesl žádné překvapení – celková inflace dosáhla 1,5 %, jádrová inflace 1,4 %.
- Ocenění budoucího zvýšení úrokových sazeb zůstalo prakticky beze změny – trh přisuzuje přibližně 95% pravděpodobnost zvýšení sazeb do konce roku.
- Měnový pár USDJPY zakončil den téměř beze změny kolem úrovně 161,3.
- Na týdenní bázi dosáhlo oslabení jenu vůči dolaru 0,7 %, což je ve srovnání s ostatními měnami skupiny G10 relativně mírný pohyb.
Později přišla na řadu data ze Spojeného království.
- Maloobchodní tržby rostly výrazně rychleji, než trh očekával (o 1,2 % meziměsíčně a 3,2 % meziročně).
- To umožnilo mírné posílení britské libry (+0,2 %).
- Britská měna však za sebou nemá příliš úspěšných několik dní. Ve srovnání s pondělním otevřením klesl pár GBPUSD o 1,3 %.
Tři trhy, které sledovat příští týden: EURUSD, OIL a NASDAQ (19.06.2026)
USA zavřeno: Odložená jednání tlačí na futures
🚩 Zlato ztrácí 1,5 % poté, co Goldman Sachs snížil svůj cenový cíl pro drahý kov na rok 2026
Shrnutí trhů: Omezená volatilita a silný dolar
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.