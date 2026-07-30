Nečekaná intervence na devizovém trhu? USDJPY klesá o více než 2 %! 🇯🇵

Japonský jen prudce posílil vůči hlavním světovým měnám. USDJPY v nejkritičtějším okamžiku propadl o 3,3 % (aktuálně: -2,3 %) z horní části pásma 162,00 až k minimu kolem 158,00. Prudký růst jenu přichází po několika měsících obchodování poblíž 40letých minim, kdy měnu oslabovaly nízké úrokové sazby v Japonsku a vysoké náklady na dovoz energií.
Technická analýza: USDJPY (D1)
USDJPY zaznamenal prudký pokles, prolomil pod 100denní klouzavý průměr EMA (160,45) a kolem úrovně 159,80 otestoval 50,0% Fibonacciho retracement na 159,50. Denní RSI (14) se propadl směrem k přeprodanému pásmu na hodnotu 30,6, což ukazuje na velmi silný prodejní tlak.
Nejbližší rezistence se nyní nachází v pásmu 160,45–160,56, kde leží 100denní EMA a 38,2% Fibonacciho úroveň. Směrem dolů zůstává klíčová podpora v žlutém pásmu 158,40–158,50, kterou posilují 61,8% Fibonacciho úroveň na 158,45, 200denní EMA na 158,40 a dlouhodobá linie uptrendu.
Zdroj: xStation5
Proč dnes Yen posiluje?
- Podezření na oficiální intervenci: Tržní stratégové napříč významnými finančními institucemi připisují tento pohyb především neohlášené měnové intervenci japonských úřadů. Analytici se domnívají, že úřady využily oslabení dolaru po nedávné komunikaci Fedu a makroekonomických datech, aby před nadcházejícími rozhodnutími centrálních bank zaskočily spekulanty sázející na pokles jenu.
- Historický precedent: Náhlé posílení připomíná intervence provedené od konce dubna do května, během nichž japonské úřady vynaložily přibližně 11,7 bilionu jenů. Tento zásah však přinesl pouze dočasnou úlevu. Jen totiž během méně než dvou měsíců všechny zisky odevzdal a vrátil se na oslabené úrovně.
Pochybnosti o dlouhodobé změně trendu
Přestože tato rally omezuje spekulativní prodeje jenu a zvyšuje pravděpodobnost uzavírání carry trade pozic, odborníci zůstávají skeptičtí ohledně trvalejšího obratu. Strukturální překážky, mezi něž patří nákupy dolarů importéry z reálné ekonomiky, odliv investic drobných investorů prostřednictvím nového systému NISA a přetrvávající očekávání vyšších amerických úrokových sazeb, nadále vytvářejí fundamentální tlak na měnu.
Slabost jenu jde ruku v ruce s historicky vysokými výnosy dluhopisů, které zvyšují náklady na obsluhu dluhu fiskálně uvolněného Japonska. Poměr dluhu k HDP by se měl v roce 2026 zhoršit přibližně ze 152 % na 187 %. Bank of Japan se tak ocitá mezi slabým hospodářským růstem a obrovskými závazky veřejného sektoru a stále více zaostává za vývojem. Toto složité měnověpolitické prostředí ve výsledku udržuje fundamentální prodejní tlak na jen.
Navzdory dlouhodobě záporným reálným úrokovým sazbám, kdy inflace dosahuje 1,7 % a základní sazba 1 %, trh do konce roku 2026 započítává pouze jedno zvýšení sazeb v Japonsku. Zdroj: XTB Research, data Bloomberg.
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