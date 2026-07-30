Denní shrnutí: Akcie rostou díky méně jestřábímu Fedu a oživení obchodování spojeného s AI, jenu dominuje devizovému trhu, ropa oslabuje (30. 7. 2026)

📈 Akcie a přehled trhu
Wall Street se odráží vzhůru: Futures na americké akciové indexy výrazně rostly díky mimořádně silným výsledkům společností Microsoft a Lam Research a méně jestřábímu postoji americké centrální banky. Futures na S&P 500 (US500) přidaly 1,6 %, zatímco futures na Dow Jones (US30) vzrostly o 1,1 %. Pozornost se nyní přesouvá k výsledkům společností Amazon, Apple a Chevron, které budou zveřejněny po uzavření trhu.
Růst technologií a AI: Futures na Nasdaq 100 (US100) vzrostly o 3,4 %, protože kapitál výrazně odtékal z hodnotových a defenzivních titulů, jako jsou Apple, Walmart, Chevron a PepsiCo, do technologických a polovodičových akcií. Celý polovodičový sektor přidal 5,5 %. Obchodování spojené s AI oživily silné výsledky Microsoftu (+17 %, podpořeno 43% růstem Azure) a Lam Research (+30% růst tržeb), což podpořilo také širší ekosystém SaaS společností a výrobců čipů.
Růst v Evropě: Evropské trhy uzavřely výrazně výše napříč celým regionem. Růst vedly španělský IBEX 35 (SPA35: +2,0 %), italský FTSE MIB (ITA40: +1,9 %), nizozemský AEX (+1,65 %), polský WIG20 (W20: +1,2 %), německý DAX (DE40: +1,1 %), francouzský CAC 40 (FRA40: +1,1 %) a britský FTSE 100 (UK100: +0,7 %).
📊 Hlavní makroekonomické události
HDP USA: Růst amerického HDP ve 2. čtvrtletí 2026 zpomalil na anualizovaných 1,5 % oproti očekávaným a předchozím 2,1 %. Výsledek zatížil pokles vývozu, vládních výdajů a podnikových investic v prostředí nejistoty spojené s válkou.
PCE v USA: Osobní spotřeba vzrostla o 0,3 % oproti očekávaným 0,4 %. Jádrová inflace PCE mírně zaostala za měsíčními očekáváními a dosáhla 0,1 % meziměsíčně oproti očekávaným 0,2 %. Meziročně činila 3,3 %, v souladu s očekáváním. Data naznačují mírnější krátkodobé cenové tlaky.
Nezaměstnanost v eurozóně: Míra nezaměstnanosti v eurozóně zůstala v červnu beze změny na 6,3 %, stejně jako v květnu.
🏦 Centrální banky a devizový trh
Bank of England (BoE): BoE ponechala hlavní úrokovou sazbu na 3,75 %. Hlasování v poměru 6 ku 3 však bylo těsnější, než se očekávalo. Pill, Greene a Mann hlasovali pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Guvernér Bailey podpořil ponechání sazeb beze změny a mírně méně jestřábí komunikace ponechává zářijové zvýšení sazeb nejisté. GBPUSD vzrostl o 0,8 %.
Devizový trh (FX): Americký dolar pokračoval v oslabování po zasedání FOMC (USDIDX: -0,9 %). Japonský jen překonal všechny ostatní měny skupiny G10 kvůli podezření na měnovou intervenci japonských úřadů (USDJPY: -2,7 %, EURJPY: -2,1 %). Rizikové měny posílily, AUDUSD přidal 1,2 % a NZDUSD 1,6 %. EURUSD vzrostl o 0,6 % na 1,1530.
🛢️ Komodity a drahé kovy
Energie: Ceny ropy klesly. Futures na Brent oslabily o 1,1 % na 87,20 USD za barel a WTI klesla o 0,5 % na 84,30 USD za barel. Futures na evropský zemní plyn propadly o 4,0 %, zatímco zemní plyn na NYMEX vzrostl o 0,9 %.
Drahé kovy: Zlato a stříbro se odrazily vzhůru díky slabšímu dolaru a nižším očekáváním úrokových sazeb. Zlato vzrostlo o 1,0 % na 4 105 USD za unci, zatímco stříbro přidalo 2,05 % na 58,84 USD za unci.
Nečekaná intervence na devizovém trhu? USDJPY klesá o více než 2 %! 🇯🇵
Futures na Nasdaq rostou o více než 3 % 🚀
US OPEN: Nasdaq se odráží vzhůru! Výsledky Microsoftu a Lam Research oživují obchodování spojené s AI!
💣 Po Hormuzu přichází Suez. Ohrožuje konflikt další klíčovou trasu pro ropu? 🛢️
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