Futures na Nasdaq rostou o více než 3 % 🚀

Futures na Nasdaq 100 (US100) vzrostly o 3,1 %. Růst podpořila výrazná rotace kapitálu z hodnotových a defenzivních sektorů do technologií, polovodičů a AI.
Technická analýza: US100 (futures na Nasdaq 100)
Futures na Nasdaq 100 se výrazně odrážejí od nedávných minim a denní RSI (14) roste na 41,8. Cena však nadále zůstává pod klíčovým 100denním klouzavým průměrem EMA poblíž 28 276 bodů, který společně s úrovní 28 400 bodů představuje nejbližší rezistenci. Návrat nad tuto zónu je nezbytný pro potvrzení udržitelného obratu trendu. Zisky technologických akcií zároveň nadále výrazně překonávají tradiční hodnotové tituly zastoupené futures na DJIA (US30; světle modrá), což podtrhuje silnou divergenci ve prospěch technologií.
Zdroj: xStation5
Co stojí za odrazem?
- Růst sektoru: Technologický sektor v rámci indexu Nasdaq jako celek posílil o 4,8 %.
- Výrazná rotace: K jasné rotaci však docházelo i mezi největšími technologickými společnostmi a tradičními hodnotovými tituly. Kapitál odtékal z akcií Apple, Google, Walmart, PepsiCo, Pfizer, Chevron a Honeywell a směřoval do technologických titulů.
- Momentum SaaS: Akcie společností poskytujících software jako službu (SaaS) výrazně rostly díky mimořádně silným výsledkům cloudových služeb u hlavních hyperscalerů.
Zdroj: XTB Research
Proč: Výsledky oživují obchodování spojené s AI
Po několika týdnech slabého momenta v technologickém sektoru, zejména mezi polovodičovými společnostmi, pomohly dva mimořádně silné výsledky oživit Nasdaq. Index PHXL Semiconductor je přitom stále o 21 % níže než před měsícem. Silné výsledky Microsoftu, klíčového hráče v oblasti cloudové infrastruktury pro AI, a společnosti Lam Research, významného dodavatele pro ASML, podpořily trh poté, co index poprvé od dubna klesl pod svůj 100denní exponenciální klouzavý průměr.
Microsoft (MSFT): Akcie vzrostly téměř o 17 % poté, co výsledky za 4. čtvrtletí překonaly očekávání jak na úrovni tržeb (90,01 mld. USD, meziročně +18 %), tak na úrovni EPS (4,81 USD). Růst táhly tržby Azure, které meziročně zrychlily o 43 % a v anualizovaném vyjádření překročily 100 mld. USD. Microsoft 365 Copilot zároveň dosáhl 30 milionů platících uživatelů. Náladu investorů dále podpořilo snížení celoročního výhledu CapEx přibližně na 175 mld. USD z původních 190 mld. USD kvůli účetním úpravám.
Lam Research (LRCX): Akcie vzrostly téměř o 20 % poté, co výrobce zařízení pro polovodičový průmysl zveřejnil výsledky za 4. čtvrtletí nad očekáváním a zároveň zvýšil výhled. Tržby meziročně vzrostly o 30 % na 6,72 mld. USD a upravený EPS dosáhl 1,82 USD. Tržby ze zákaznické podpory vzrostly o 43 % na 2,47 mld. USD, což podpořilo marže. Výhled upraveného EPS pro 1. čtvrtletí ve výši 2,00–2,30 USD navíc výrazně překonal očekávání Wall Street na úrovni 1,84 USD.
Makroekonomická podpora: Holubičí reakce po zasedání FOMC
Trh podpořil také nejednoznačný postoj předsedy Fedu Kevina Warshe během včerejší tiskové konference po rozhodnutí o sazbách. Navzdory důrazným vyjádřením k inflaci a důležitosti 2% cíle Warsh nehlasoval proti rozhodnutí, přestože tři členové FOMC hlasovali pro zvýšení sazeb. To vyvolalo pochybnosti o důvěryhodnosti jeho jestřábího postoje.
Tento posun výrazně zmírnil očekávání trhu ohledně agresivního zvyšování sazeb ve zbytku roku 2026. Tím se otevřel prostor pro oživení akcií, které byly v poslední době pod tlakem rostoucích výnosů amerických státních dluhopisů.
Trhem očekávaná trajektorie amerických úrokových sazeb se po tiskové konferenci Kevina Warshe posunula níže v celém horizontu výhledu. První zvýšení sazeb je nyní plně započítáno až na prosinec 2026. Zdroj: XTB Research na základě dat Bloomberg Finance LP.
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