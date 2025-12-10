EURUSD: Růst omezen před zasedáním Fedu

- Dnes ve 20:00 oznámí Federální rezervní systém své rozhodnutí o úrokových sazbách.
- Trh široce očekává snížení sazeb o 25 bazických bodů.
- Klíčové bude také zveřejnění nejnovějších makroekonomických projekcí Fedu, které mohou mít větší dopad na trh než samotné rozhodnutí o sazbách.
- Ve 20:30 začne tisková konference předsedy Fedu Jeroma Powella.
Očekává se snížení sazeb Fedu
Ekonomové i tržní účastníci se shodují, že Fed dnes přistoupí ke snížení sazeb o 25 bazických bodů. To by znamenalo třetí po sobě jdoucí snížení, čímž by se hlavní sazba posunula do pásma 3,5–3,75 %. Vysoká míra jistoty ohledně dnešního kroku panuje již delší dobu, přestože Powell při říjnovém zasedání upozornil na rozdílné názory mezi členy FOMC, což bylo částečně přičítáno nedostatku dostupných dat. Ačkoli americké vládní uzavření skončilo začátkem listopadu, klíčové ekonomické údaje jako NFP, CPI a HDP budou zveřejněny až ve druhé polovině prosince.
Přesto dostupná smíšená data poskytují dostatečné odůvodnění pro další snížení sazeb. Zásadní bude, zda Fed upraví svůj výhled ohledně dalšího vývoje měnové politiky.
Dalším důležitým faktorem bude složení hlasování. Při posledním zasedání byly dvě odlišná stanoviska: Schmidt hlasoval pro ponechání sazeb a Miran požadoval snížení o 50 bazických bodů. Někteří tržní pozorovatelé naznačují možnost více hlasů pro ponechání sazeb, což by teoreticky mohlo být vnímáno pozitivně pro dolar. Na druhou stranu je třeba zohlednit očekávání ohledně budoucí politiky a změny ve vedení Fedu v příštím roce. Miran uvedl, že plánuje hlasovat pro snížení o 25 bazických bodů, aby se přizpůsobil většině, což může naznačovat, že se objeví více jestřábích hlasů pro nezměněnou politiku.
Očekává se snížení sazeb Fedu, výnosy desetiletých státních dluhopisů však zůstávají na relativně zvýšených úrovních. Rozdíl mezi 10letými a 2letými výnosy zůstává po většinu roku 2025 stabilní.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Budoucí očekávání
Současný konsenzus Fedu počítá pouze s jedním snížením sazeb v příštím roce, zatímco trh započítává dvě. Samotný „dot plot“ ukazuje výraznou rozptýlenost očekávání pro roky 2026 a 2027. Je pravděpodobné, že nejnovější projekce budou více konzistentní a otevřou prostor pro více než jedno snížení sazeb v příštím roce. Podle Bloomberg Economics by mohlo dojít ke snížení sazeb až o 100 bazických bodů v roce 2026, a to v případě, že byl jmenován nový, holubičí předseda Fedu. Další snížení sazeb je aktuálně oceněno na duben nebo červen příštího roku, avšak pokud by data byla slabá, mohlo by k němu dojít už v březnu nebo dokonce v lednu, což by znamenalo výrazný dlouhodobý tlak na dolar.
Očekávání členů FOMC ohledně budoucího vývoje nejsou příliš konzistentní. Pokud by však byla snížena mediánová projekce úrokových sazeb, mohlo by to působit proti dolaru.
Zachování mediánu beze změny by naopak mohlo sloužit jako záminka pro pokračování současné korekce směrem dolů na EUR/USD.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Makroekonomické projekce
- Trh očekává snížení projekce inflace pro rok 2025. Očekává se, že jádrová PCE inflace bude revidována dolů na 2,9 % z původních 3,1 %. To má omezený dopad na dnešní rozhodnutí, ale naznačuje mírnější inflační tlaky, než se původně předpokládalo.
- Očekává se, že projekce jádrové PCE pro roky 2026 a 2027 zůstane beze změny na 2,6 % a 2,1 %.
- Prognóza nezaměstnanosti by měla být mírně zvýšena pro rok 2026 na 4,5 %. Pokud by se trh práce skutečně zhoršil, Fed by mohl rozhodnout o dalším snižování sazeb v příštím roce.
- Projekce nezaměstnanosti mohou být klíčové pro výhled sazeb.
- Očekává se zvýšení projekcí HDP – na 1,8 % pro rok 2025 a 2,0 % pro rok 2026.
- Podle Bloomberg Economics se neočekávají změny v mediánovém očekávání ohledně sazeb, přičemž počítají s jedním snížením v roce 2026 a jedním v roce 2027.
Absence zvýšení inflačních projekcí může v delším horizontu působit proti dolaru.
Důležité budou také projekce míry nezaměstnanosti – její zvýšení pro příští rok by mohlo signalizovat další zhoršení již oslabené situace na trhu práce.
Zdroj: Fed
Co řekne Powell?
Trh bude bedlivě sledovat prohlášení a makroekonomické projekce, ale hlavní pozornost se zaměří na tiskovou konferenci předsedy Powella. Trhem kolují zprávy o smíšených ekonomických pohledech zmiňovaných v Béžové knize, které by mohl Powell okomentovat. To samé platí i pro ADP report, který ukázal pokles zaměstnanosti. Jeho komentáře k inflaci budou rovněž pečlivě sledovány – pokud se vyhne varování před vysokým rizikem, může to být trhem vnímáno jako holubičí signál.
Jak zareaguje trh?
Americký dolar v posledním listopadovém týdnu a na začátku prosince výrazně oslabil, a to v důsledku rostoucí jistoty ohledně rozhodnutí Fedu a signálů, že novým předsedou Fedu by mohl být Kevin Hassett – ekonomický poradce Donalda Trumpa a zastánce nízkých úrokových sazeb. Klíčovým faktorem pro vývoj sazeb v příštím roce bude také to, zda Powell odstoupí ze svého mandátu v Radě guvernérů.
Dolar v posledních seancích mírně posílil a ani jestřábí očekávání ohledně ECB nedokázala vyvolat výraznější růst eura.
Pokud tedy skutečně přibude hlasů pro ponechání sazeb a medián pro sazby na příští rok zůstane beze změny, dolar by mohl mírně posílit vůči euru a EUR/USD by mohl otestovat úroveň okolo 1,1600. Z dlouhodobého hlediska se však očekává holubičí posun ve Fedu, pravděpodobně v souvislosti se slabšími daty. V takovém případě by EUR/USD mohl v příštím roce směřovat k úrovni 1,20. Pokud však bude Powellův dnešní projev výrazně holubičí, může to vyvolat test nedávného lokálního maxima z 4. prosince na úrovni 1,1680.
EURUSD odevzdal část svých nedávných zisků. Výnosy z amerických dluhopisů aktuálně naznačují mírně silnější dolar, je však důležité připomenout, že se stále očekává, že Fed dnes sazby sníží. Výnosy se aktuálně pohybují lehce pod 4,2 %, zatímco dlouhodobá očekávání ohledně sazeb Fedu ukazují na úroveň 3,0 %, což by mělo postupně vést k výraznějšímu poklesu výnosů a růstu cen dluhopisů. Pokud Fed začne realizovat scénář snižování sazeb směrem k dlouhodobé očekávané úrovni, výnosy by měly klesat i z aktuálních hodnot.
Zdroj: xStation5
