Denní shrnutí: Masivní zisky amerických indexů zcela smazány

- Po silném začátku dnešní seance na amerických indexech zisky již zmizely. S&P 500 klesá o 0,1 %, Nasdaq 100 odepisuje 0,3 %, zatímco Dow Jones přidává pouze 0,2 %.
- Evropská seance však probíhala zcela odlišně – hlavní evropské indexy zahájily nový rok pozitivně. Německý DAX vzrostl o 0,14 %, francouzský CAC 40 si připsal přes 0,5 %, britský FTSE 100 přidal 0,2 % a španělský IBEX 35 posílil o více než 1 %.
- Americký výrobní PMI odpovídal tržním očekáváním a udržel se nad hranicí 50 bodů, což naznačuje pokračující, i když mírnou expanzi sektoru. Data zároveň ukazují mírné zpomalení tempa růstu aktivity oproti předchozímu měsíci.
- Výrobní PMI v eurozóně zaostal za očekáváními, což potvrzuje trvalou slabost sektoru a další pokles aktivity pod hranici 50 bodů. Zvláště špatně si vedlo Německo, zatímco lepší výsledky v některých zemích nestačily zlepšit celkový obrázek. Slabší než očekávaný výsledek posiluje obavy o tempo hospodářského oživení.
- Na měnovém trhu euro oslabuje vůči hlavním světovým měnám. Měnový pár EUR/USD klesl o 0,3 %.
- Na trhu se vzácnými kovy převažují zisky. Zlato roste o 0,1 % na 4 310 USD, stříbro přidává 1 % na 71,8 USD, palladium stoupá o 2,4 % na 1 615 USD a platina vede s růstem o 3,85 % na 2 120 USD. Tyto trendy odrážejí pozitivní investorskou náladu na začátku roku 2026.
- Začátek nového roku je velmi silný pro kryptoměny, což potvrzují výrazné zisky. Bitcoin roste o 1,7 % na přibližně 89 980 USD, zatímco Ethereum posiluje ještě výrazněji o 3,7 % na přibližně 3 110 USD.
- Tesla oznámila, že ve 4. čtvrtletí 2025 dodala 418 227 vozidel, což představuje meziroční pokles o přibližně 15–16 % a zaostává za tržními očekáváními. Tento vývoj potvrzuje trend slabších prodejů vozů, i když si společnost nadále udržuje vysoký globální výrobní rozsah a růst v segmentu skladování energie.
