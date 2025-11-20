Wall Street letí vzhůru. Nvidia táhne technologie, trh práce mírní strach z recese

- S&P 500 +1,6 %, Nasdaq 100 +1,9 %, rally táhly výsledky Nvidie a velkých technologických titulů.
- S&P 500 +1,6 %, Nasdaq 100 +1,9 %, rally táhly výsledky Nvidie a velkých technologických titulů.
- Zářijová data z trhu práce ukázala vyšší tvorbu pracovních míst a mírně vyšší nezaměstnanost, trh omezil sázky na prosincové snížení sazeb Fedu.
- Bath & Body Works a Palo Alto Networks výrazně oslabily po slabším výhledu, zatímco Walmart, polovodiče a Cipher Mining patřily k hlavním vítězům dne.
Americké akcie ve čtvrtek výrazně posílují. S&P 500 přidává zhruba 1,6 %, Nasdaq 100 kolem 1,9 %, tažený Nvidií, která po silném výhledu tržeb vzrostla asi o 3,5 %. Koš Magnificent Seven přidal přes 2 %, nahoru šly i Alphabet a Meta.
Walmart roste zhruba o 2,8 % po zvýšení celoročního výhledu tržeb, daří se i Targetu a Macy’s. Philadelphia Semiconductor Index přidává kolem 2,8 %, když výsledky Nvidie zmírnily obavy o poptávku po čipech pro AI. CoreWeave z cloudu posílují o 10 %. Index volatility VIX klesl k 19,6, tedy pod hranici, která obvykle značí zvýšené obavy trhu.
Trh práce, Fed a sazby
Zářijový vládní report ukázal vyšší tvorbu pracovních míst, i když nezaměstnanost mírně vzrostla. Data naznačují stabilizaci trhu práce před nedávným shutdownem. Zápis z posledního zasedání Fedu ukázal rozdílné názory na další snižování sazeb. Kombinace silných výsledků Nvidie a solidních dat z trhu práce mírní obavy z AI bubliny i z prudkého zpomalení ekonomiky, ale obchodníci omezili sázky na prosincový pokles sazeb.
Plnohodnotný report za říjen kvůli shutdownu nevznikne, trh se tak opírá o dílčí čísla. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti klesly k 220 tisícům, což naznačuje, že firmy zatím zaměstnance ve velkém nepropouštějí.
Největší vítězové a poražení dne
Bath & Body Works se propadá zhruba o 24 % po snížení celoročního výhledu zisku kvůli slabší spotřebitelské náladě. Akcie Palo Alto Networks klesají o 2 %, když výhled tržeb a zisku zklamal část investorů.
Naopak Cipher Mining posílil přibližně o 16 % po oznámení další smlouvy na AI hosting s firmou Fluidstack, která rozšíří kapacitu datového centra Barber Lake a zahrnuje i dodatečnou podporu od Google.
