Walmart opouští NYSE. Největší přesun na Nasdaq v historii amerických burz

- Walmart 9. prosince přesune své akcie z NYSE na Nasdaq Global Select Market, půjde o dosud největší odchod firmy z NYSE.
- S tržní kapitalizací přes 800 miliard dolarů představuje Walmart prestižní posilu pro Nasdaq v ostrém konkurenčním boji s NYSE.
- Burzy čelí tlaku nové konkurence (Texas Stock Exchange) i trendu, kdy firmy zůstávají déle v soukromém vlastnictví mimo veřejné trhy.
Walmart, největší maloobchodní řetězec na světě, přesune své akcie z New York Stock Exchange na Nasdaq. Půjde o největší „přestup“ v historii NYSE podle velikosti společnosti.
Firma z Bentonville v Arkansasu je na NYSE kotovaná od roku 1972. Nově se její akcie začnou obchodovat 9. prosince na trhu Nasdaq Global Select Market, tedy v nejvyšším segmentu burzy. Podle vedení má přesun odrážet technologicky orientovanou strategii Walmartu, včetně důrazu na e-commerce a digitální služby. Spolu s akciemi se na Nasdaq přesune i kotace devíti dluhopisových emisí, ticker WMT zůstává beze změny.
Souboj burz a nová konkurence
Velké přesuny mezi burzami už v minulosti proběhly. V roce 2017 se na Nasdaq přesunulo PepsiCo, později Linde. Walmart je ale výrazně větší, jeho tržní kapitalizace přesahuje 800 miliard dolarů, což z něj dělá prestižní úlovek pro Nasdaq.
Obě hlavní americké burzy si v posledních letech aktivně přetahují emitenty, a to i s pomocí zvýhodněných podmínek či marketingové podpory. Nasdaq uvádí, že desítky firem z indexu S&P 500 přešly z NYSE, zatímco NYSE zdůrazňuje, že přilákala stovky společností původně kotovaných na Nasdaqu.
Na obzor však přichází i noví hráči. Texas Stock Exchange získala souhlas SEC a plánuje zahájit obchodování v roce 2026, za podpory investorů jako JPMorgan, BlackRock či Citadel Securities. Trh s akciovými kotacemi tak bude ještě fragmentovanější.
Firmy zůstávají déle mimo burzu
Velké burzy zároveň čelí trendu, kdy řada společností zůstává déle v soukromých rukou. Financování zajišťují přes private equity nebo jiné struktury, které nevyžadují plnění regulatorních nároků a nákladů spojených s veřejným obchodováním.
Pro Nasdaq je příchod Walmartu signálem pro další velké emitenty, že burza posiluje svou pozici mezi globálními lídry. Pro NYSE je to naopak ztráta vlajkové lodě a připomínka, že boj o největší jména se dál přiostřuje.
Graf: WMT.US (D1)
