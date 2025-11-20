Verizon propustí přes 13 000 zaměstnanců

-
Verizon oznámil propuštění více než 13 000 zaměstnanců, což je největší redukce pracovní síly v historii firmy.
Dochází k restrukturalizaci, převodu prodejen na franšízy a snižování externích nákladů.
Společnost čelí slabému růstu zákazníků a silné konkurenci ze strany AT&T a T-Mobile.
CEO Dan Schulman chce přesunout pozornost k efektivitě, AI a obnově vedoucí pozice na trhu.
Americký mobilní operátor Verizon Communications oznámil plán na propuštění více než 13 000 zaměstnanců, což představuje největší jednorázové snižování stavů v historii společnosti. Krok je součástí širší restrukturalizace, jejímž cílem je zjednodušit provoz, snížit náklady a znovu získat konkurenceschopnost v prostředí rostoucího tlaku rivalů.
Společnost také uvedla, že převede 179 vlastních prodejen do franšízového modelu a jednu prodejnu trvale uzavře. Nový generální ředitel Dan Schulman, který nastoupil do funkce v říjnu po působení ve vedení PayPalu, sdělil zaměstnancům, že propouštění se dotkne všech částí organizace a že zároveň dojde k významnému omezení využívání externích služeb a subdodavatelů.
Firma také oznámila vznik 20 milionového fondu na pomoc s kariérním přechodem pro propuštěné zaměstnance, zaměřeného na nové dovednosti v kontextu nástupu éry umělé inteligence (AI). Společnost zároveň ujistila, že propouštění nesouvisí přímo se zaváděním AI, ale s potřebou optimalizace struktury v konkurenčně složitém prostředí.
Verizon čelí slábnoucímu růstu zákaznické základny, zatímco konkurenti AT&T a T-Mobile nabízejí agresivní slevy a obchodní nabídky, například při uvedení nových modelů iPhonů. Ve třetím čtvrtletí Verizon přidal pouze 44 000 nových tarifních zákazníků, zatímco T-Mobile získal přes 1 milion a AT&T rovněž předstihl Verizon.
Od roku 2021 Verizon vynaložil 52 miliard USD na spektrum pro 5G síť, dalších 20 miliard na akvizici Frontier Communications a 6 miliard USD na převzetí TracFone Wireless, avšak návratnost těchto investic zatím není dostatečně přesvědčivá.
Graf VZ.US (D1)
Akcie společnosti Verizon se aktuálně obchodují na úrovni 41,19 USD a pohybují se v blízkosti EMA 50 (41,14 USD). Cena se ale stále nachází pod SMA 100 (42,28 USD), což značí, že střednědobý trend zůstává negativní, ačkoliv krátkodobě dochází ke zlepšení. Po výrazném propadu z přelomu září a října se akcie zotavují a vytvářejí růstovou sérii vyšších minim a maxim. Technické indikátory podporují tento obrat: RSI se nachází na úrovni 51,9, tedy v neutrální zóně, což naznačuje prostor pro další růst bez překoupení.
Překonání hladiny 42,28 USD (SMA 100) by mohlo znamenat potvrzení obratu trendu a otevřít prostor pro růst směrem k 43–44 USD. Naopak zamítnutí na současných úrovních by mohlo vyústit v návrat k podpoře v oblasti 39,50–40,00 USD.
Zdroj: xStation5
