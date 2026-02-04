Denní shrnutí: Nasdaq na téměř dvouměsíčním minimu, dolar nabírá na síle, krypto hluboko v červených číslech (04.02.2026)

- Po smíšeném úvodu se Wall Street vrátila k prudké korekci vedené technologickým sektorem. Futures na všechny hlavní americké indexy se pohybují v červených číslech, přičemž Nasdaq (US100: -2,3 %) a Russell 2000 (US2000: -1,9 %) zaznamenávají největší ztráty. Index S&P 500 (US500: -1 %) oslabuje mírněji, zatímco hodnotově orientovaný Dow Jones (US30: -0,1 %) se drží nejlépe.
- Výprodej technologických akcií odstartoval slabý výhled tržeb společnosti AMD (-16 %) na první čtvrtletí, který zaostal za velmi vysokými očekáváními trhu navzdory silným výsledkům za Q4. AMD vykázala tržby ve výši 10,27 mld. USD za Q4, čímž překonala odhady, ale pro Q1 předpokládá pouze cca 9,8 mld. USD – technicky nad konsenzem, ale málo přesvědčivé pro příběh růstu tažený AI.
- Akcie Alphabet a Amazon klesají před dnešním zveřejněním výsledků o 2,7 %, resp. 2,6 %.
- Soukromá data ADP ukázala, že v lednu vzniklo v USA pouze 22 tisíc pracovních míst oproti očekávaným 45 tisícům. Prosincový údaj byl revidován dolů na 37 tisíc. Většina růstu byla tažena sektory školství a zdravotnictví – bez nich by byl report záporný.
- Donald Trump absolvoval „dlouhý telefonát“ se Si Ťin-pchingem ohledně obchodu, Ukrajiny a napětí kolem Íránu a Tchaj-wanu. Potvrdil svou dubnovou návštěvu Pekingu a čínské nákupy sóji. Hovor následoval po rozhovoru Si s Putinem a poukázal na rostoucí geopolitickou koordinaci i křehké příměří v oblasti obchodu.
- Evropské indexy si většinou vedly dobře: Švýcarsko (SUI20: +0,95 %), Velká Británie (UK100: +0,9 %), Francie (FRA40: +0,85 %), Polsko (W20: +0,7 %) a Španělsko (SPA35: +0,6 %) jsou v zelených číslech. Německo (DE40: -0,7 %) a Nizozemsko (NED25: -0,6 %) zaostávají.
- Dolar posiluje vůči měnám G10 i hlavním měnám rozvíjejících se trhů (USDIDX: +0,3 %), zatímco měny Austrálie a Nového Zélandu ztrácí (AUDUSD: -0,5 %, NZDUSD: -0,8 %). EURUSD klesá o 0,1 % na 1,18.
- Zlato klesá o 0,5 % na 4 920 USD, stříbro roste o 0,5 % na 86 USD. Brent a WTI pokračují v růstu (~1,5 %), zemní plyn (NATGAS) roste druhý den po sobě o 2 %.
- Výprodej kryptoměn se prohlubuje: Bitcoin -2,3 % na 74 000 USD, Ethereum -3,2 % na 2 164 USD.
Denní shrnutí: Euforie na Wall Street; SILVER se odráží o 10 % 📱
Tři trhy, které sledovat příští týden (09.02.2026)
US100 posiluje po zveřejnění zprávy University of Michigan 🗽Nvidia roste o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Írán stále rizikovým faktorem?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.