Graf dne: EURUSD před rozhodnutím Fedu mírně ztrácí 🔍

EURUSD dnes mírně koriguje předchozí růst po prudkém posílení zhruba z 1,135 na 1,152. Dnešní den může být pro měnový pár klíčový, protože trh čeká na rozhodnutí Fedu a aktualizované projekce, které budou zveřejněny dnes v 19:00. Základní scénář pro březnové zasedání FOMC počítá s tím, že úrokové sazby zůstanou beze změny a Fed bude pokračovat v opatrném vyčkávacím přístupu v prostředí zvýšené geopolitické nejistoty spojené s konfliktem na Blízkém východě.
- Klíčovým prvkem zasedání nebude samotné rozhodnutí, ale aktualizovaný výhled sazeb. Takzvaný dot plot se může posunout více jestřábím směrem, což by podpořilo americký dolar a vytvořilo tlak na pokles páru EURUSD. Někteří členové FOMC pravděpodobně omezí snižování sazeb, které dříve ve svých projekcích předpokládali.
- Výsledkem může být velmi vyrovnaný mediánový výhled, kdy bude Výbor téměř rovnoměrně rozdělen. Scénář, ve kterém polovina členů už nevidí prostor pro snižování sazeb a část z nich začne zvažovat jejich zvýšení, by posílil relativní úrokovou výhodu USA a podpořil sílu USD vůči euru.
- V jestřábějším scénáři, pokud se více členů přikloní k výhledu na zvýšení sazeb, může trh reagovat dalším poklesem EURUSD. Zároveň i relativně holubičí varianta — tedy s mírně vyšší očekávanou trajektorií sazeb — by omezila prostor pro růst tohoto měnového páru.
- Hlavní změna spočívá v odložení a omezení rozsahu snižování sazeb, což naznačuje, že divergence měnové politiky Fed–ECB může zůstat pro dolar podporou po delší dobu.
- Trvale zvýšená jádrová inflace v USA dál podporuje argument pro zachování restriktivní měnové politiky, což omezuje prostor pro výraznější a trvalejší oslabení dolaru.
- Slabší data z trhu práce sice mohou dočasně podpořit holubičí očekávání a nabídnout páru EURUSD určitou úlevu, bez jasného zlepšení inflačního trendu však jejich dopad pravděpodobně zůstane omezený.
- Trhy budou obzvlášť citlivě sledovat, zda Fed začne otevřeně diskutovat možnost zvýšení sazeb jako dalšího kroku. I malé zvýšení počtu členů, kteří takový scénář naznačí, by mohlo spustit posílení USD.
- V posledních dnech se tržní ocenění posunulo k méně holubičímu výhledu a očekávání nyní ukazují pouze na jedno snížení sazeb letos a jedno příští rok, pravděpodobně ve druhé polovině roku. To už nyní dolaru poskytuje určitou podporu, ale další přecenění trhu by mohlo tento pohyb zesílit.
- Základní scénář počítá s rozděleným Fedem: část členů nevidí žádné snížení sazeb, umírnění členové se přiklánějí k delší pauze a holubice omezují očekávání na jedno pozdní snížení sazeb v závěru roku. Nejvíce jestřábí členové nadále počítají se zvýšením sazeb, což udržuje rizika dalšího poklesu EURUSD ve hře.
Výsledkem je, že i bez změny sazeb může březnové zasedání výrazně ovlivnit EURUSD prostřednictvím změn v očekávání měnové politiky. Pokud trhy získají větší jistotu v jestřábější trajektorii, je pravděpodobný další pokles měnového páru. Naopak pokud se objeví holubičí signály — zejména ze strany Jeroma Powella — nelze vyloučit návrat nad 1,16.
EURUSD (D1 interval)
Zdroj: xStation5
