Ranní shrnutí (18.03.2026): Pokles ropy podporuje indexy, 📈US100 posiluje o 0,7 %

- Globální akcie prodloužily své oživení už na třetí obchodní seanci v řadě, přičemž investoři před dnešním rozhodnutím Federálního rezervního systému vykazovali vyšší ochotu podstupovat riziko.
- Trhy byly prozatím ochotné odsunout bezprostřední geopolitické napětí stranou, i když konflikt spojený s Íránem dál vyvolával obavy ohledně cen energií a inflace.
- Ceny ropy klesaly, zatímco akciové trhy převážně rostly, což signalizovalo, že obchodníci se v krátkodobém horizontu přiklánějí ke konstruktivnějšímu výhledu.
- MSCI All Country World Index, široce sledovaný ukazatel světových akcií, vzrostl o 0,4 % a zaznamenal nejdelší sérii denních růstů za téměř měsíc.
- Asijské akcie překonaly ostatní regiony a posílily zhruba o 2 %, k čemuž přispěly silné pohyby u velkých technologických titulů, jako je Samsung, který investoři zřejmě vnímají jako relativně odolný vůči napětí na Blízkém východě.
- Futures navázané na americké a evropské akciové benchmarky rovněž vzrostly přibližně o 0,5 %, což naznačuje možnost dalšího růstu po otevření těchto trhů.
- Celkový sentiment naznačoval spíše opatrnou důvěru než plné přesvědčení, protože investoři vyvažovali zlepšující se dynamiku trhů s nevyřešeným geopolitickým pozadím.
- Současně v regionu pokračovaly vojenské akce, přičemž USA a Izrael pokračovaly v úderech a nenabídly téměř žádný náznak, kdy by tato kampaň mohla skončit.
- Izrael uvedl, že při noční operaci zabil íránského bezpečnostního šéfa Aliho Larijaniho, čímž přidal další vrstvu napětí do už tak křehké situace.
- Také Donald Trump naznačil tvrdší přístup, když uvedl, že útoky na ostrov Kharg — hlavní íránský ropný exportní uzel — budou rozšířeny, zatímco státy Perského zálivu dál čelily íránským dronovým útokům.
- Na měnových trzích index amerického dolaru oslabil o 0,1 %, protože obchodníci před oznámením měnové politiky Fedu vyčkávali.
- Americké státní dluhopisy posílily, přičemž výnos 10letého státního dluhopisu USA klesl o 2 bazické body na 4,18 %, což odráželo určitou poptávku po bezpečnějších aktivech.
- Drahé kovy byly mírně slabší, přičemž zlato odepsalo 0,1 %, ačkoli uvedená úroveň „pod 5 000 USD za unci“ se zdá být v rozporu s běžným oceněním zlata na trhu a může vyžadovat ověření.
