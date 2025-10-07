Denní shrnutí: Oracle táhne indexy dolů, zlato testuje hranici 4 000 USD 💰

- Oracle stahuje indexy: Slabé marže v AI byznysu (14 %) způsobily výprodej US100.
- Zlato a dolar: Zlato testuje 4 000 USD/unce, zatímco dolar posiluje navzdory uzavření americké vlády.
- Centrální banky: Zástupci Fedu signalizují dvě snížení sazeb, RBNZ se připravuje na pokles o 25 bb.
- Americké indexy zakončily den níže, když výprodej spustila znepokojivá zpráva serveru The Information, která poukázala na rizika marží v oblasti AI.
- V době psaní tohoto textu klesl US500 o 0,50 % na 6 750 bodů, US100 o 0,60 % na 25 000 bodů a index malých společností o 1,15 % na 2 472 bodů.
- Akcie Oracle se propadly o 5,6 % po zveřejnění zprávy, která uváděla, že firma dosáhla jen 14% hrubé marže na tržbách 900 milionů USD z pronájmu serverů Nvidia v uplynulém čtvrtletí – výrazně pod obvyklou úrovní. Podle The Information mohla Oracle zaznamenat ztráty až 100 milionů USD u některých kontraktů na čipy Nvidia Blackwell.
- Na makro frontě během dne vystoupilo několik zástupců Fedu.
- Stephen Miran uvedl, že ekonomická nejistota polevila a růst by mohl zrychlit. Podporuje dvě snížení sazeb do konce roku.
- Neel Kashkari poznamenal, že je příliš brzy na hodnocení dopadu cel na inflaci, ale aktuální data podle něj vykazují známky stagflace. Také podporuje dvě dodatečná snížení sazeb o 25 bb v letošním roce.
- Raphael Bostic se zaměřil na dopad umělé inteligence na trh práce a uvedl, že AI často podporuje zaměstnance, ale může je také nahradit, pokud je to výhodné. V současnosti však nevidí zásadní rizika spojená s jejím rozšířením.
- Mary C. Daly popsala AI jako potenciálně transformační nástroj, který zvyšuje produktivitu, a dodala, že neexistují důkazy o hromadných propouštěních.
- Mezitím Fed z New Yorku zveřejnil nejnovější průzkum inflačních očekávání, podle kterého se v září krátkodobá (1letá) očekávání zvýšila na 3,4 %, dlouhodobá (5letá) na 3,0 % a střednědobá (3letá) zůstala na 3,0 %.
- Americký dolar je dnes nejsilnější měnou skupiny G10, a to navzdory přetrvávající nejistotě kolem pokračujícího uzavření federální vlády. Trhy čekají na zítřejší zveřejnění zápisu z jednání FOMC, který by mohl poskytnout více informací o výhledu měnové politiky před říjnovým rozhodnutím.
- Zlato si připsalo 0,55 % na 3 983 USD/unce a dostalo se velmi blízko k hranici 4 000 USD. Během dne se cena krátce dotkla úrovně 3 990 USD.
- Cena ropy se po silném začátku týdne opět propadla, a to kvůli zklamání z menšího než očekávaného zvýšení produkce ze strany OPEC+ na listopad. Přestože produkce roste, krok zvyšuje riziko nadbytku nabídky v následujících měsících. Cena ropy WTI testuje hranici 65 USD za barel, což znamená pokles téměř o 0,4 %.
- Trh s kryptoměnami prochází první větší korekcí od konce září. Bitcoin klesl o 2,66 % na 121 404 USD, Ethereum o 4,15 % na 4 495 USD a celková tržní kapitalizace altcoinů se snížila o 1,17 % na 1,17 bilionu USD.
- Během nadcházející asijské seance oznámí RBNZ své rozhodnutí o sazbách. Tržní konsenzus počítá se snížením o 25 bb, ale trhy vnímají i možnost většího kroku a očekávají holubičí tón. Novozélandský dolar (NZD) je zatím třetí nejslabší měnou G10 v letošním roce – za CAD a USD.
