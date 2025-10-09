Denní shrnutí: Pokles zlata a indexů, dolar opět posiluje 💲

Shrnutí dne: Zlato a akciové indexy ustupují z historických maxim, dolar na dvouměsíčním maximu
- Indexy na Wall Street procházejí korekcí, jelikož euforie kolem zlata naráží na své limity. Napětí na trzích umocňuje i nezveřejnění dalších údajů o žádostech o podporu v nezaměstnanosti, které jsou pro rozhodování Fedu klíčové. Nejvíce ztrácí index malých firem Russell 2000 (US2000: -0,95 %), následují Nasdaq (US100: -0,7 %), Dow Jones (US30: -0,65 %) a S&P 500 (US500: -0,6 %).
- Guvernér Fedu Michael Barr uvedl, že centrální banka by měla při snižování sazeb postupovat opatrně kvůli přetrvávajícímu inflačnímu riziku. Dodal, že cenové tlaky v sektoru služeb do určité míry souvisejí s vysokými valuacemi na Wall Street.
- Navzdory solidnímu začátku dne se evropské indexy přepnuly do defenzivy (EU50: -0,6 %). Největší pokles zaznamenal italský FTSE MIB (ITA40: -1,7 %), zatímco britský FTSE 100 (UK100: -0,5 %), španělský IBEX35 (SPA35: -0,5 %) a francouzský CAC40 (FRA40: -0,25 %) odepsaly méně. Německý DE40 zakončil beze změny.
- Trh s drahými kovy dnes zaznamenal velmi volatilní seanci. Uprostřed dne vystříbro dosáhlo nového historického maxima na úrovni 50 USD za unci. Do konce dne se však sentiment znatelně zhoršil a ceny kontraktů prošly plošnou korekcí – zlato kleslo o 2 % na 3960 USD, platina o 2,45 % a palladium o 2,8 %. Stříbro se aktuálně drží beze změny na 48,90 USD za unci.
- Na devizovém trhu pokračuje býčí nálada na americkém dolaru (USDIDX: +0,6 %), který dosáhl dvouměsíčního maxima. Nejslabšími měnami z G10 jsou dnes ty severské – norská koruna (USDNOK: +1,1 %) a švédská koruna (USDSEK: +1,2 %), které ztrácejí i kvůli poklesu cen ropy. Jednou z mála měn, která vůči dolaru posiluje, je čínský jüan (USDCNH: -0,2 %). EURUSD oslabuje o 0,55 % na 1,156.
- Klesající ochota k riziku nepřeje kryptoměnovému trhu. Poklesy zaznamenala většina tokenů – Bitcoin klesá o 2,3 % na cca 120 600 USD, Ethereum o 4,6 % na přibližně 4320 USD. Menší tokeny jsou pod ještě větším tlakem.
- Akcie Ferrari, symbolu italského luxusu a lídra mezi výrobci supersportů, dnes ztrácejí přes 15 %. Jedná se o reakci na velmi slabé výsledky a ještě horší výhledy. Jde již o druhý podobně prudký pokles v tomto roce.
- Delta Airlines, jedna z největších amerických aerolinek, zveřejnila velmi silnou pololetní zprávu. Výsledky překonaly očekávání trhu a firma ukázala vysokou provozní marži. Akcie rostou o více než 4 %.
- Čína v rámci další eskalace obchodní války zavedla sérii nových omezení na vývoz vzácných zemin. Tento krok podporuje akcie těžebních společností, ale může negativně ovlivnit výrobce čipů, elektroniky a zbrojního průmyslu.
- Vyhlídka na ukončení či významné zmírnění konfliktu na Blízkém východě vytváří tlak na ceny ropy. Kontrakty na ropu Brent i WTI oslabují přibližně o 1,5 %.
