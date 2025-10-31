OPEC+ zvažuje mírné zvýšení těžby na prosinec, trh čeká opatrné rozhodnutí

-
OPEC+ pravděpodobně navýší prosincové cíle těžby o 137 000 barelů denně.
-
Tempo zvyšování těžby se zpomalilo kvůli obavám z nadbytku nabídky v roce 2026.
-
Ruské kapacity mohou být omezeny sankcemi, což komplikuje jednání.
-
Ceny ropy mírně rostou, ale OPEC+ zůstává opatrný, dokud neuvidí reálné výpadky v dodávkách.
-
Skupina OPEC+ pravděpodobně v neděli schválí drobné navýšení těžby ropy o 137 000 barelů denně pro prosinec, uvádějí tři zdroje obeznámené s jednáními. Organizace tak pokračuje ve své strategii postupného a kontrolovaného zvyšování produkce, kterou od října značně zpomalila kvůli obavám z přetlaku nabídky v roce 2026.
Od dubna OPEC+ navýšil produkční cíle již o více než 2,7 milionu barelů denně, což odpovídá přibližně 2,5 % globální nabídky, avšak poslední dvě rozhodnutí byla mnohem opatrnější – právě na úrovni 137 tisíc bpd. Tento trend by měl pokračovat i v prosinci.
Dohodu by podle zdrojů mělo podpořit osm klíčových členů OPEC+: Saúdská Arábie, Rusko, Spojené arabské emiráty, Irák, Kuvajt, Omán, Kazachstán a Alžírsko. Přesto existují i hlasy, které nevylučují pozastavení zvyšování těžby, zejména kvůli novým sankcím vůči Rusku, které mohou omezit jeho schopnost navyšovat produkci.
Ceny ropy se v říjnu propadly na pětiměsíční minimum kolem 60 USD za barel, ale v posledních dnech opět mírně vzrostly na přibližně 65 USD, a to díky sankcím proti Rusku a zlepšení nálady kolem mezinárodních obchodních vztahů.
Podle analytičky Helimy Croft z RBC nebude OPEC+ usilovat o výrazné navýšení produkce, pokud se neobjeví jasné narušení dodávek. Její očekávání – stejně jako předpovědi Rystad Energy, Commerzbank a SEB – potvrzují pravděpodobnost navýšení právě o 137 000 bpd.
Oficiální zasedání OPEC+ je naplánováno na neděli v 15:00, kdy bude zveřejněno konečné rozhodnutí.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se dostala do býčího technického nastavení, když prorazila nad klouzavé průměry SMA 100 (64,28 USD) a EMA 50 (64,18 USD) a aktuálně se obchoduje kolem 64,76 USD. Tento průraz je podpořen rostoucím objemem obchodů, což zvyšuje důvěryhodnost tohoto pohybu. CCI dosáhl hodnoty 180,3, což značí silnou překoupenost trhu, ale zároveň poukazuje na intenzivní nákupní zájem. Momentum rovněž prudce roste, což potvrzuje zrychlení cenového pohybu směrem vzhůru.
Z pohledu cenové struktury je zřejmé, že se trh odrazil z předchozí konsolidace, která trvala několik dní. Průraz nad průměry přichází po období bočního obchodování a vytváří prostor pro další růst, přičemž další rezistence se nachází poblíž 65,50–66,00 USD. Zároveň však CCI varuje před možným krátkodobým vyčerpáním růstu, a tak nelze vyloučit návrat ke klíčové podpoře kolem 64,20–64,30 USD, kde se nyní nachází oba klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
