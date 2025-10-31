US100 ztrácí 0,5 % 📉 Pokles akcií Meta pokračuje kvůli obavám z výdajů na AI a komentářům Deutsche Bank

US100 dnes ztrácí více než 0,5 %, přičemž pokles indexu je tažen především akciemi Meta Platforms. Ty vytvářejí tlak na "AI téma", jelikož investoři reagují opatrně na vysoké investice společnosti do AI CAPEX.
Deutsche Bank snížila cílovou cenu akcie na 880 USD z předchozích 930 USD, ačkoli stále ponechává doporučení „Buy“.
Meta byla na Wall Street vnímána jako jeden z největších vítězů AI trendu, díky zpeněžení digitální reklamy a implementaci AI do aplikací z rodiny Meta: Facebook, Instagram a WhatsApp.
Deutsche Bank varuje před výdaji Meta na AI CAPEX?
- Analytici upozorňují na vyšší než očekávané investice do AI a infrastruktury, které budou zatěžovat krátkodobý peněžní tok.
- Akcie Meta se obchodují za 650 USD, s tržní kapitalizací 1,6 bilionu USD a poměrem P/E kolem 23,5, což je nízká úroveň vzhledem k silnému výhledu zisků v blízkém horizontu.
- Akcie Meta oslabily poté, co firma oznámila zrychlení investic do AI.
- Analytici Deutsche Bank uvedli, že tyto iniciativy povedou k výraznému růstu kapitálových výdajů v nadcházejících čtvrtletích.
- Deutsche Bank snížila odhad volného cash flow o 40 % pro rok 2026 a o 30 % pro rok 2027, aby zohlednila nárůst výdajů souvisejících s AI.
Silné jádro podnikání a růstový potenciál
- Navzdory tlaku na krátkodobý cash flow Deutsche Bank potvrdila, že reklamní byznys Meta zůstává „fundamentálně velmi silný.“
- Investice do AI zvyšují uživatelské zapojení a zlepšují výkonnost reklamní platformy, díky čemuž je Meta „nejrychleji rostoucí velká reklamní platforma.“
- Za posledních 12 měsíců Meta vygenerovala 50,1 miliardy USD volného cash flow a zvýšila tržby o 19,4 % na 178,8 miliardy USD.
Analytici očekávají další růst tržeb o 19 % v roce 2025, což potvrzuje udržitelný růstový trend.
- Investice do AI jako strategické, nikoli rizikové
- Deutsche Bank obhajuje přidělení kapitálu s tím, že výdaje na AI a infrastrukturu již přinášejí výsledky díky vyššímu zapojení uživatelů a efektivitě reklamy.
- Banka zdůraznila dlouhodobé příležitosti v oblasti obchodního messagingu, Meta AI a nositelných zařízení, i když přiznala, že návratnost těchto projektů bude vyžadovat delší čas.
- Deutsche Bank zůstává optimistická ohledně dlouhodobého růstu Meta díky AI a považuje současný pokles akcií za dočasnou cenu za škálování další fáze digitální reklamy a inovací.
Zdroj: xStation5
