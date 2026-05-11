Denní shrnutí: Polovodiče odvádějí pozornost od Íránu

USA
- Pondělní seance končí mírnými zisky napříč většinou amerických indexů navzdory turbulentnímu geopolitickému pozadí. Futures na indexy na Wall Street rostou v průměru přibližně o 0,2–0,3 %. Ziskům vévodí Russell 2000, který roste o více než 0,8 %.
- Donald Trump použil vůči jednáním s Íránem ostrý jazyk a označil podmínky íránské strany za nepřijatelné. Mnozí analytici poukazují na nepříznivou pozici prezidenta a neúspěch jeho politiky vůči Islámské republice. Axios uvádí, že administrativa může zvažovat obnovení vojenských operací.
- Akciový trh je zjevně soustředěn na valuace polovodičů. Téměř celý sektor vykazuje jednociferné až dvouciferné zisky díky očekáváním a sentimentu. Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ a AMD rostou.
- Euforie v polovodičích se přelévá i do sektorů spojených s expanzí datových center. Rostou také společnosti zapojené do dodávek energie, skladování energie, infrastruktury a služeb. Do této skupiny patří například Plug Power a Target Hospitality, které oba rostou dvouciferným tempem.
- OpenAI vytváří dceřinou společnost specializující se na zavádění AI. Firma bude poskytovat podporu a konzultační služby organizacím, které chtějí implementovat AI řešení.
- National Association of Realtors zveřejnila dubnová data o prodejích existujících domů v USA. Výsledek mírně zaostal za očekáváním na úrovni 4,02 milionu oproti očekávaným 4,05 milionu. Sílu trhu odráží revize březnových dat směrem vzhůru na 4,01 milionu.
Evropa
- Sentiment v Evropě zůstává zřetelně slabší než v USA a výkonnost indexů byla ke konci obchodování smíšená. Nejlépe si vedly polský WIG20 a italský FTSE MIB se zisky přibližně 0,7–1,4 %. Eurostoxx50 klesl o více než 0,3 %.
- OpenAI poskytuje Evropské komisi přístup ke svým nástrojům souvisejícím s kyberbezpečností.
- Evropská komise zvažuje znovuspuštění dotačního programu pro menší letiště, což podporuje akcie evropských aerolinek.
- Meziroční inflace v Norsku byla blízko očekávání a dosáhla 3,4 %.
- Forex
- Na devizových trzích dominuje britská libra, která posiluje přibližně o 0,4–0,8 % vůči hlavním měnovým párům.
Komodity
- Kakao roste o více než 10 %, taženo obavami o nabídku, včetně nedostatku hnojiv.
- Komentáře Donalda Trumpa o možném kolapsu jednání s Íránem podporují ceny ropy, které rostou o více než 3 %. Brent je zpět nad 104 USD.
- Rostoucí inflace v Číně zvyšuje naděje na silnější průmyslovou aktivitu; ceny mědi a hliníku rostou o více než 2 %.
- Stříbro dohání zlato a roste přibližně o 6 %.
Krypto
- Sentiment vůči kryptoměnám zůstává smíšený, ale s optimistickým nádechem. Bitcoin roste o více než 1 % a dostává se nad 81 000 USD. Ethereum zaostává a připisuje jen nepatrný zisk pod 0,5 %. Solana si vede lépe a roste o více než 2 %.
