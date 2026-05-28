USA a Írán se obviňují z porušení příměří 🔥

- USA a Írán se navzájem obviňují z porušení příměří, ale jednání přes prostředníky pokračují.
- Hlavním sporným bodem zůstává Hormuzský průliv, který je klíčový pro globální obchod s ropou a LNG.
- Dohodu komplikují také zmrazená íránská aktiva, Libanon a zásoby vysoce obohaceného uranu.
Napětí mezi Spojenými státy a Íránem zůstává vysoké i přes formálně platné příměří. Obě strany se navzájem obviňují z jeho porušování, zatímco vyjednávání o dočasné dohodě pokračují přes prostředníky. Veřejně však zatím není vidět výraznější průlom, který by naznačoval rychlé uklidnění situace.
Spojené státy uvedly, že jejich síly sestřelily čtyři íránské drony mířící na komerční loď a zasáhly odpalovací zařízení poblíž Hormuzského průlivu. Washington tvrdí, že šlo o obrannou akci a že příměří zůstává v platnosti. Írán naopak podle státních médií cílil na americkou základnu, odkud měl předchozí útok přijít. USA zároveň obvinily Teherán z dalšího vážného porušení příměří kvůli balistické raketě, kterou měla zachytit kuvajtská protivzdušná obrana.
Klíčovým sporným bodem zůstává Hormuzský průliv, přes který běžně proudí významná část světových dodávek ropy a LNG. Írán chce mít větší kontrolu nad námořní dopravou v oblasti a podle dostupných informací požaduje, aby lodě získávaly povolení k průjezdu. Spojené státy naopak trvají na tom, že průliv je součástí mezinárodních vod a musí zůstat otevřený pro všechny lodě.
Nejde však pouze o Hormuz. Jednání mezi USA a Íránem narážejí na několik zásadních překážek. Vedle volného průjezdu lodí se řeší také zmrazená íránská finanční aktiva, situace v Libanonu a budoucnost íránských zásob vysoce obohaceného uranu. Írán podle tamních médií požaduje uvolnění až 12 miliard USD v rámci dočasné dohody, zatímco v USA sílí tlak části politické scény, aby Washington finanční úlevy neposkytoval.
Další citlivou oblastí je jaderný program. Írán chce podle tabulky ponechat kontrolu nad svými zásobami vysoce obohaceného uranu, případně by mohl připustit jejich přesun do Ruska nebo Číny. Americká strana však požaduje, aby byly tyto zásoby zničeny nebo odeslány do USA. Právě tato otázka může být jednou z nejtěžších částí vyjednávání, protože se dotýká bezpečnosti, důvěry i dlouhodobého vlivu v regionu.
Z investičního pohledu je současná situace velmi citlivá. Růst cen ropy a plynu podporuje energetické společnosti, ale zároveň zvyšuje inflační rizika a může tlačit na centrální banky, aby byly opatrnější při uvolňování měnové politiky. Akciové trhy na zvýšené napětí reagovaly poklesem, když širší globální index ustoupil z rekordních úrovní a futures na americké indexy Nasdaq 100 a S&P 500 zamířily níže.
Dokud nebude jasné, zda se podaří obnovit bezpečný průjezd Hormuzským průlivem a najít kompromis v otázce finančních aktiv či jaderného programu, budou trhy pravděpodobně reagovat citlivě na každou novou zprávu z regionu. Příměří sice formálně drží, ale jeho stabilita je velmi křehká.
