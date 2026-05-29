Jen znovu míří k nebezpečné hranici 160 za dolar 🚨

- Japonsko použilo na podporu jenu rekordních 73,6 miliardy dolarů.
- Kurz se i po intervenci vrátil blízko rizikové hranice 160 jenů za dolar.
- Hlavním tlakem zůstává rozdíl mezi sazbami v USA a Japonsku.
- Další vývoj může ovlivnit rozhodnutí Bank of Japan 16. června a případné nové intervence Tokia.
Japonsko během posledního měsíce použilo rekordních 11,73 bilionu jenů, tedy přibližně 73,6 miliardy dolarů, na podporu domácí měny. Data japonského ministerstva financí tak potvrdila první měnovou intervenci od roku 2024, ke které došlo poté, co jen oslabil přes hranici 160 za dolar.
Ministerstvo zveřejnilo údaje za období od 28. dubna do 27. května, kdy trh zaznamenal několik prudkých posílení jenu. Úřady sice dříve odmítaly zásahy přímo potvrdit, ale podle informací z trhu k intervenci došlo 30. dubna a následně se spekulovalo i o dalších kolech nákupů jenu. Celkový objem byl vyšší, než investoři očekávali. Předběžné výpočty podle toků centrální banky naznačovaly zásahy do výše zhruba 10,08 bilionu jenů, zatímco zveřejněné číslo bylo ještě vyšší.
To naznačuje, že japonské úřady měly s podporou měny větší problém, než se původně zdálo. Vyšší objem zásahů zároveň posiluje spekulace, že mohlo proběhnout více kol intervencí, včetně takzvaných skrytých zásahů v pásmu 158,50 až 159,50 jenu za dolar. Podle části analytiků to může ukazovat na limity jednostranné intervence, protože jen se navzdory rekordní podpoře rychle vrátil zpět k rizikovým úrovním.
Japonská měna zůstává pod silným tlakem kvůli širokému rozdílu mezi úrokovými sazbami v USA a Japonsku. Zatímco americká centrální banka zůstává opatrná kvůli riziku přetrvávající inflace, Bank of Japan postupuje při zvyšování sazeb velmi pozvolně. Tento rozdíl nadále podporuje dolar proti jenu a ztěžuje Tokiu snahu měnu stabilizovat.
Dalším problémem jsou vyšší ceny energií a napětí na Blízkém východě. Japonsko dováží téměř veškerou ropu, a proto je citlivé na růst cen komodit. Slabší jen navíc zdražuje dovoz, což může dále zvyšovat inflační tlak v ekonomice. Právě kombinace slabé měny, dražších energií a opatrné měnové politiky vytváří pro japonské úřady složitou situaci.
Trh nyní pozorně sleduje další rozhodnutí Bank of Japan, které je očekáváno 16. června. Část investorů počítá se zvýšením sazeb o 0,25 procentního bodu, což by mohlo pomoci zúžit rozdíl vůči USA a podpořit jen. Problémem však zůstává, že pokud americká inflace zůstane zvýšená, Fed nemusí snižovat sazby tak rychle, jak trh dříve očekával. To by tlak na japonskou měnu prodlužovalo.
Účinnost poslední intervence je proto sporná. Jen sice po zásahu krátkodobě posílil, ale dolar později většinu ztrát umazal. Ve čtvrtek večer se kurz pohyboval kolem 159,29 jenu za dolar, tedy nedaleko úrovně 160,72, kde se nacházel před intervencí z 30. dubna. To naznačuje, že samotné nákupy jenu bez podpory měnové politiky nemusí stačit ke změně dlouhodobého trendu.
Japonsko má stále značnou palebnou sílu. Disponuje zahraničními aktivy v objemu kolem 1 bilionu dolarů, takže teoreticky má prostor pro další zásahy. Analytici však upozorňují, že vyčerpání větší části těchto rezerv není realistické. Prodej zahraničních aktiv, včetně amerických státních dluhopisů, by mohl mít širší tržní dopady a vyžadoval by alespoň tiché porozumění ze strany USA.
Investoři proto sledují nejen samotnou hranici 160 jenů za dolar, ale také politickou ochotu Tokia v intervencích pokračovat. Podle obchodníků se nákupní objednávky na dolar soustředí v pásmu 155 až 157, zatímco očekávání další možné intervence se posouvá směrem k oblasti pod 162 jenů za dolar. Trh tak zůstává v napjatém vyčkávání a každé další oslabení jenu může zvýšit pravděpodobnost nového zásahu.
Z pohledu investorů je současná situace varováním, že kurz jenu není řízen pouze domácími faktory. Klíčové bude, zda Bank of Japan dokáže přesvědčit trh o razantnějším postupu, a zároveň zda americký Fed ponechá prostor pro oslabení dolaru. Bez změny úrokového diferenciálu může být i rekordní intervence jen dočasnou brzdou, nikoli obratem trendu.
Graf USDJPY (D1)
Zdroj: xStation5
Měnový pár USDJPY se aktuálně obchoduje kolem úrovně 159,28 a znovu se nachází velmi blízko psychologicky i politicky citlivé hranice 160 jenů za dolar. Právě tato oblast v minulosti opakovaně přitahovala pozornost japonských úřadů a současný návrat ceny k této zóně ukazuje, že tlak na oslabování jenu zatím neodezněl.
Z technického pohledu zůstává krátkodobý obraz spíše býčí. Cena se drží nad EMA 50, která se nachází na hodnotě 158,46, i nad SMA 100 na úrovni 157,23. Oba klouzavé průměry tak vytvářejí důležitou podpůrnou oblast, která může v případě korekce sehrát klíčovou roli. Dokud USDJPY zůstává nad touto zónou, mají kupci nadále převahu a trh může znovu testovat vyšší úrovně.
Nejbližší rezistence se nachází právě v pásmu 159,50–160,00, kde je patrná zvýšená aktivita a kde může trh narazit na silnější prodejní tlak. Proražení nad 160 by bylo technicky významným signálem pokračování růstu, zároveň by ale mohlo zvýšit riziko další intervence ze strany Japonska. Právě proto může být pohyb nad touto hranicí velmi citlivý a volatilní.
Naopak pokud by se kupcům nepodařilo oblast kolem 160 překonat, může přijít návrat k EMA 50 poblíž 158,46. Hlubší korekce by následně mohla směřovat k SMA 100 na úrovni 157,23, která představuje důležitější střednědobou podporu. Její prolomení by technický obraz oslabilo a naznačilo, že trh začíná více počítat s rizikem zásahu japonských autorit nebo se změnou očekávání ohledně úrokových sazeb.
Objemový profil na pravé straně grafu ukazuje zvýšený zájem trhu v oblasti nad 158 a směrem k 159,50. To potvrzuje, že aktuální cenové pásmo je pro obchodníky významné. Pokud se cena udrží nad klouzavými průměry, může se tlak na horní hranici pásma znovu stupňovat.
