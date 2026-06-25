Denní shrnutí: Polovodiče pohlcují Wall Street

USA
- Čtvrteční seance na Wall Street začala výraznými poklesy, přičemž Nasdaq 100 v jednu chvíli ztrácel téměř 3 %. Prodejní tlak však postupně polevil a ztráty na hlavních indexech se zmírnily přibližně na 1 %. US500 klesá zhruba o 0,6 % a US100 o 1 %. Lépe si vedou US30 a US2000, které rostou přibližně o 0,2 %.
- Výrazná divergence mezi indexy ukazuje na koncentrovaný charakter obav na trhu. Pozornost se soustředí na hyperscale společnosti a SaaS firmy. Pro ocenění širšího trhu je negativní, že tyto společnosti tvoří více než polovinu hlavních akciových indexů.
- JPMorgan zároveň upozorňuje na snižování pákových pozic ze strany retailových investorů. Tento proces je obzvláště intenzivní v technologickém sektoru.
- Trh konflikt mezi USA a Íránem prakticky považuje za ukončený, což se odráží i v cenách aktiv. Pokračují práce na podpisu finální dohody, přičemž obě strany mají čas do 21. srpna.
- Micron (MU.US): Výrobce pamětí zveřejnil vynikající výsledky. Akcie při otevření vzrostly o 20 %, během obchodování však své zisky snížily přibližně na 10 %.
- Společnost dosáhla tržeb ve výši 41,46 miliardy USD a zisku na akcii (EPS) 25,11 USD, což představuje růst o více než 100 % oproti předchozímu čtvrtletí a výsledek o více než deset procent nad mediánem tržních očekávání. Silné výsledky podporují také ostatní výrobce v tomto sektoru.
- Potenciálním problémem je však to, že další prudký růst cen pamětí signalizuje rostoucí tlak na investiční rozpočty hyperscale společností, což zatěžuje širší akciový trh.
- Euforie kolem polovodičového sektoru podporuje také Qualcomm, který očekává tržby ve výši 15 miliard USD ze segmentu datových center. Akcie společnosti rostou o 8 %.
- BlackBerry (BB.US): Společnost zveřejnila optimistický výhled na konec roku. Tržby mají podpořit investice do infrastruktury. Akcie rostou o 7 %.
- Wendy’s (WEN.US): Společnost pokračuje v odrazu od předchozích cenových minim díky nákupům retailových investorů, kteří věří v další „meme stock“. Akcie rostou přibližně o 10 %.
- IBM (IBM.US): Společnost představila první prototyp čipu využívajícího technologii pod hranicí 1 nm.
- Apple (AAPL.US): Společnost zvýšila ceny svých produktů s odkazem na výrazný nedostatek paměťových čipů, o které spotřební elektronika soupeří s AI datovými centry. Trh v tom vidí tlak na marže a/nebo riziko poklesu prodejů. Akcie ztrácejí přibližně 5 %.
Makroekonomická data, USA
- Inflace PCE vzrostla na 4,1 %, v souladu s očekáváním trhu. Tyto údaje by neměly výrazně změnit očekávaný vývoj úrokových sazeb v USA. Je však třeba poznamenat, že jádrová inflace PCE je nejen výrazně nižší, ale stabilizovala se již dříve, což může naznačovat, že růst cen je dočasný.
- Ekonomický růst příjemně překvapil. HDP USA za 1. čtvrtletí vzrostl o 2,1 % oproti očekávaným 1,6 %.
- Mzdy i osobní výdaje vzrostly o 0,7 %.
- Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti zůstal nad hranicí 200 tisíc, ale byl nižší, než trh očekával.
- Obavy vyvolávají údaje o spotřebitelských výdajích a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, které byly výrazně slabší, než se čekalo.
Evropa
- Evropské indexy zaznamenávají mírné zisky, podpořené především prudkým poklesem cen ropy. Růst se pohybuje od 0,5 % do 1,2 %, přičemž nejlépe si vede Německo. Index DE40 posiluje o více než 1,2 %.
- Pozitivní sentiment v polovodičovém sektoru se přelévá také do Evropy. ASML Holding a Infineon Technologies posilují přibližně o 3 %.
Makroekonomická data, Evropa
- Španělská ekonomika vzrostla meziročně o 2,7 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu.
Forex
- Na devizovém trhu vede zisky britská libra. Reaguje na očekávaný proces předání moci po rezignaci Keira Starmera, přičemž favoritem je Andy Burnham. Libra posiluje přibližně o 0,2 % vůči dolaru i jenu.
- Posilují také australský a novozélandský dolar po překvapivě silném růstu zaměstnanosti v Austrálii. Obě měny rostou přibližně o 0,2 % vůči americkému dolaru.
Komodity
- Zemědělským komoditám dominuje kakao, které roste téměř o 5 % kvůli obavám z nadcházející sklizně v západní Africe.
- Energetické komodity zaznamenávají mírné zisky, ropa přidává přibližně 2 %. Navzdory hrozbám Iráku, že opustí OPEC s cílem zvýšit produkci, další výrazný pokles zásob ropy v USA tento faktor vyvažuje. Brent se vrací na úroveň 75 USD za barel.
- Silná americká makrodata podporují průmyslové kovy. Měď roste o 2 %. Z drahých kovů posiluje stříbro o více než 1 %.
Kryptoměny
- Trh s kryptoměnami vykazuje stále výraznější známky slabosti a možného prolomení podpůrných úrovní.
- Bitcoin klesl pod hranici 60 000 USD.
- Ethereum ztrácí více než 3 % a obchoduje se kolem úrovně 1 560 USD.
- Solana klesá na 66 USD.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.