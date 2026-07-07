Denní shrnutí: Polovodiče zatěžují Wall Street 📉 Ropa roste o 3 %, US30 ochlazuje po rekordních maximech

- Klesající polovodičové akcie táhnou níže Nasdaq 100 i S&P 500.
- Big Tech a softwarové společnosti dnes překonávají giganty AI infrastruktury.
- Ceny ropy rostou o více než 3 %, což podporuje americký dolar, zatímco drahé kovy se obchodují níže.
- Nejnovější report ADP ukázal, že zaměstnanost v americkém soukromém sektoru vzrostla o 21 000 pracovních míst, což je pokles oproti předchozímu přírůstku 30 750.
- Klesající polovodičové akcie táhnou níže Nasdaq 100 i S&P 500.
- Big Tech a softwarové společnosti dnes překonávají giganty AI infrastruktury.
- Ceny ropy rostou o více než 3 %, což podporuje americký dolar, zatímco drahé kovy se obchodují níže.
- Nejnovější report ADP ukázal, že zaměstnanost v americkém soukromém sektoru vzrostla o 21 000 pracovních míst, což je pokles oproti předchozímu přírůstku 30 750.
Po poklesech na asijských trzích, kde japonský Nikkei klesl o více než 2 % a jihokorejský KOSPI se propadl téměř o 5 %, a také po slabosti v Evropě, kde DAX a Euro Stoxx 50 klesají přibližně o 1,3 %, jsou indexy na Wall Street pod tlakem výprodeje polovodičových akcií a titulů spojených s AI infrastrukturou. Některé tituly se zotavily z počátečních prudkých ztrát, přičemž Nvidia se otočila do kladných hodnot a roste o více než 1 % poté, co na začátku americké seance klesala téměř o 2 %.
- Navzdory pozitivním komentářům od JPMorgan, Citi a Bank of America, které udržují cílové ceny akcií SpaceX výrazně nad 200 USD za akcii, titul dnes po debutu v prestižním indexu Nasdaq klesá téměř o 5,5 %. Akcie Muskova vesmírného byznysu se přiblížily své otevírací ceně z 12. června 2026.
- Evropské akcie zakončily seanci v záporném teritoriu. Německý DAX i Euro Stoxx 50 ztratily přibližně 1,3 % po dřívějším výprodeji v Asii, kde jihokorejský KOSPI klesl téměř o 5 %.
- Výprodej na amerických akciích byl částečně vyvolán zprávami Reuters, že čínský startup DeepSeek vyvíjí vlastní AI čip, což by mohlo v delším období snížit jeho závislost na procesorech Nvidie a Huawei a zvýšit konkurenci na trhu AI akcelerátorů.
- Dalším zdrojem slabosti byla reakce trhu na výsledky Samsungu. Navzdory rekordnímu 19násobnému nárůstu provozního zisku společnost neposkytla nové argumenty pro další růst valuací akcií spojených s AI.
- Samsung zveřejnil pouze předběžné výsledky a neposkytl detailní výhled pro svou polovodičovou divizi, což ponechalo investory bez odpovědí na otázky ohledně udržitelnosti současného AI investičního boomu.
- Po silné rally sektoru se část investorů rozhodla vybrat zisky kvůli obavám ze zvýšených valuací a vyhlídce na vyšší volatilitu před nadcházející výsledkovou sezónou.
- Sentiment také formují přípravy na debut SK Hynix na Nasdaqu a očekávání zveřejnění zápisu z prvního zasedání Fedu vedeného Kevinem Warshem, což některé investory vede ke snížení rizikové expozice.
- Navzdory současné korekci analytici zdůrazňují, že nejde o signál kolapsu poptávky po AI infrastruktuře, ale spíše o přehodnocení valuací a očekávání u společností, které v posledních čtvrtletích patřily mezi největší příjemce boomu umělé inteligence.
- Zároveň pozitivně překvapila německá makroekonomická data. Sezónně očištěná průmyslová produkce meziročně vzrostla o 0,11 %, zatímco trh očekával pokles o 0,6 % a předchozí hodnota činila -0,54 %. Meziměsíčně průmyslová produkce vzrostla o 0,9 %, výrazně nad konsenzem 0,1 % a předchozí hodnotou 0,4 %.
- Stříbro klesá téměř o 2 %, zatímco zlato ustoupilo o 0,6 %, protože futures na U.S. Dollar Index (USDIDX) se odrážejí poté, co futures na ropu Brent vzrostly o více než 3 % kvůli obnovenému napětí mezi USA a Katarem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Hlavní obavy vyvolalo poškození katarského LNG tankeru a saúdského ropného supertankeru u pobřeží Ománu, ačkoli nebyly hlášeny žádné oběti ani úniky komodit.
- Katar obvinil Írán z porušení mezinárodního práva a ohrožení globálních dodávek energií, zatímco Teherán odpovědnost za útoky nepřiznal, i když dříve varoval plavidla před využíváním určitých tras. Trh zatím nezapočítává trvalé narušení dodávek, ale jakákoli další eskalace v Hormuzském průlivu by mohla rychle zvýšit geopolitickou rizikovou prémii v cenách ropy a plynu
Zdroj: xStation5
Graf US30 (interval D1)
Futures kontrakt na Dow Jones Industrial Average nadále výrazně překonává technologicky zaměřený Nasdaq. Po dosažení nového historického maxima poblíž 53 500 bodů dnes index klesá pouze přibližně o 0,5 %.
Zdroj: xStation5
Graf Tesla (TSLA.US) (interval D1)
Akcie Tesly dnes klesají o více než 3 % a testují 200denní exponenciální klouzavý průměr (červená linie). Prodejní tlak již nějakou dobu testuje přesvědčení kupujících. Průlom pod 400 USD by mohl zvýšit pravděpodobnost pohybu směrem k další významné oblasti supportu poblíž 330 USD za akcii.
Zdroj: xStation5
Výprodej na Nasdaqu 🚩 DeepSeek a reakce na výsledky Samsungu posílají polovodičové akcie dolů
📈 OIL roste o 2 %
US Open: US100 ztrácí 1 %, polovodiče ustupují 📉 Akcie Big Tech a DJIA rostou
🔴 Wall Street Open: SpaceX vstupuje do Nasdaqu, výsledky Samsungu a nárůst na kakau
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.