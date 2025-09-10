Denní shrnutí: PPI inflace naznačuje výrazné snížení sazeb. Ruské drony nad Polskem

- Růst na Wall Street pokračuje. Hlavní indexy dnes dosáhly nových denních historických maxim. US500 vzrostl o 0,25 %, zatímco US100 výrazně umazal předchozí zisky a uzavřel se skromným růstem 0,05 %. V průběhu dne však přidal až 0,5 % a překonal úroveň 24 000 bodů.
- Silný růst na Wall Street podpořily technologické akcie, zejména prudký růst Oraclu po zveřejnění výsledků za uplynulé čtvrtletí.
- PPI inflace v USA za srpen činila 2,6 % meziročně, což je výrazně pod tržním očekáváním 3,3 %. Tento údaj může naznačovat, že trh nadhodnotil očekávání ohledně CPI inflace pro září, a zvyšuje pravděpodobnost snížení sazeb Fedu o 50 bazických bodů.
- Akcie Oracle posílily téměř o 40 % na nová historická maxima díky silným zakázkám souvisejícím s AI. Tržby za poslední čtvrtletí dosáhly 14,9 miliardy USD (+12 % y/y), zisk na akcii činil 1,47 USD. Budoucí tržby, založené na objednávkách, vystoupaly na rekordních 455 miliard USD.
- Během noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru nejméně desítkou ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly kvůli nedostatku paliva. Jde o bezprecedentní incident, kdy byl ruský dron sestřelen nad územím NATO.
- Index WIG20 klesl o necelé 1 %, a to v souvislosti s geopolitickým napětím. Dopoledne se ztráty blížily až ke 3 %. Největší propady zaznamenaly banky, Orlen a KGHM.
- NIO získalo přibližně 1 miliardu USD prostřednictvím nové emise akcií, což způsobilo pokles akcií o přibližně 10 % – největší jednodenní pokles od prosince 2023. Prostředky budou využity na vývoj nových modelů elektromobilů.
- TSMC vykázala rekordní výsledky za srpen 2025. Tržby překročily 11 miliard USD, což je meziroční nárůst o 33 %. Rostoucí poptávka po pokročilých AI čipech pomáhá společnosti udržet dominantní postavení ve výrobě čipů pro datová centra.
- Inditex, vlastník značek Zara, Bershka či Massimo Dutti, zveřejnil výsledky za první polovinu roku 2025, které investoři přijali pozitivně. Tržby dosáhly 18,36 miliardy EUR, což představuje meziroční nárůst o 1,6 %. Přestože zisk i tržby mírně zaostaly za odhady, firma si udržela hrubou marži na úrovni 58,3 %.
- Zásoby ropy v USA dnes vzrostly o 3,94 milionu barelů, zatímco se očekával pokles o 1 milion barelů (zdroj: DOE). Růst zaznamenaly také zásoby benzínu a destilátů.
- Navzdory vyšším zásobám ceny ropy rostly, a to kvůli napětí na Blízkém východě a možným sankcím vůči Rusku. Izrael podnikl útok na vůdce Hamásu v Kataru, zatímco Donald Trump komentoval incident s drony nad Polskem, což trhy interpretovaly jako signál k potenciálním novým sankcím vůči Moskvě.
- Cena zemního plynu klesla o více než 2 %, testuje hladinu 3 USD/MMBTU.
- Palladium přidalo více než 3 % a dosáhlo třítýdenního maxima, a to kvůli obavám z nových sankcí vůči Rusku, které je téměř polovičním globálním dodavatelem tohoto kovu. Zároveň očekávání snížení sazeb v USA zvyšují atraktivitu drahých kovů jako bezpečných přístavů.
- PPI inflace v Číně za srpen meziročně klesla o 2,9 %, v souladu s očekáváním (předchozí: -3,6 %). CPI inflace klesla o 0,4 % y/y, přičemž trh očekával pokles o 0,2 % (předchozí: 0,0 %).
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.