Meta kupuje AI startup Manus za 2 miliardy USD – transakce čelí čínskému přezkumu

Meta kupuje AI startup Manus za přibližně 2 miliardy USD.
Manus vyvíjí autonomní AI agenty, kteří zvládají komplexní úkoly bez lidského zásahu.
Transakci přezkoumávají čínské úřady kvůli možnému přenosu technologií s původem v Číně.
Akvizice posiluje pozici Mety v oblasti agentní AI a technologické autonomie.
Společnost Meta Platforms uzavřela významnou akvizici v oblasti umělé inteligence, když oznámila nákup singapurského startupu Manus za přibližně 2 miliardy amerických dolarů. Manus se specializuje na vývoj pokročilých autonomních AI agentů, kteří dokážou samostatně vykonávat komplexní úkoly bez neustálé lidské asistence.
Tato transakce posiluje pozici Mety v rychle se rozvíjejícím AI sektoru a naznačuje její snahu stát se lídrem v oblasti tzv. agentní umělé inteligence – tedy technologií, které nejen reagují, ale i aktivně jednají jménem uživatele.
Strategický význam akvizice
Manus vyvíjí generální AI agenty, kteří umí analyzovat data, plánovat, vytvářet obsah, programovat nebo provádět výzkum. Cílem Mety je tyto schopnosti integrovat napříč svými produkty – včetně Meta AI, Facebooku, Instagramu a WhatsAppu – a vytvořit tak uživatelské prostředí, kde AI nejen odpovídá na dotazy, ale i vykonává úkoly.
Startup navíc dosahoval reálných tržeb a budoval komerční zákaznickou základnu, což z něj činí atraktivní doplněk k dosavadním projektům Mety mimo oblast digitální reklamy.
Regulační výzvy v Číně
Akvizice Manus však přitáhla pozornost čínských regulačních úřadů. Ačkoliv má společnost sídlo v Singapuru, její původ a část vývoje sahá do Číny. To vzbudilo obavy, zda nedochází k přenosu citlivých technologií, které by podléhaly vývozním omezením.
Čínské úřady nyní přezkoumávají, zda je transakce v souladu s pravidly pro zahraniční investice a export technologií. Proces se nachází v počáteční fázi, ale může vést k dodatečným podmínkám, prodlení nebo i zásahům do struktury obchodu.
Význam pro Meta a AI trh
Tímto krokem Meta výrazně rozšiřuje své AI portfolio a vstupuje do éry tzv. agentních systémů, které se od tradičních chatbotů liší schopností samostatně plánovat a jednat. To může vést k novým způsobům monetizace a k hlubší integraci AI do každodenního života uživatelů.
Meta tím zároveň vysílá jasný signál o svém záměru soupeřit s ostatními technologickými giganty v závodě o dominanci v oblasti pokročilé umělé inteligence.
